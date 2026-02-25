Edit Profile
    Lucky Zodiac signs: శని, శుక్ర, సూర్య గ్రహాల సంచారం, ఈ రాశులకు మంచి రోజులు.. కొత్త అవకాశాలు, డబ్బు, శుభవార్తలు!

    శని మీన రాశిలోనే వున్నాడు. శుక్రుడు, సూర్యుడు మీనంలో ప్రవేశించిన వెంటనే త్రిగ్రాహి యోగం, శుక్రాదిత్య యోగం ఏర్పడతాయి. మీన రాశిలో శుక్రుడు, సూర్యుడు ఉన్నంత కాలం ఈ కలయిక, శుభయోగం ఉంటాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీనంలో సంపద దాత అయిన శని, సూర్యుడు మరియు శుక్రుడి సంచారం కొన్ని రాశులకి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. 

    Published on: Feb 25, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో అనేక గ్రహాల కలయిక ఏర్పడినప్పుడు శుభయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ప్రస్తుతం శని మీనరాశిలో ఉన్నాడు. త్వరలో ఈ రాశిలో మూడు గ్రహాల సంచారం ఏర్పడబోతోంది. మీనంలో సూర్యుడు, శుక్రుడు, శని గ్రహాల కలయిక ఏర్పడనుంది. ద్రిక్ పంచాంగం ప్రకారం, సూర్యుని మీన రాశి సంచారం మార్చి 14, 2026న జరుగుతుంది. అంతకు ముందు, మార్చి 1, 2026న శుక్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.

    మీనంలో మూడు గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశులకు అద్భుతం
    మీనంలో మూడు గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశులకు అద్భుతం

    మూడు గ్రహాల సంచారం

    శని మీన రాశిలోనే వున్నాడు. శుక్రుడు, సూర్యుడు మీనంలో ప్రవేశించిన వెంటనే త్రిగ్రాహి యోగం, శుక్రాదిత్య యోగం ఏర్పడతాయి. మీన రాశిలో శుక్రుడు, సూర్యుడు ఉన్నంత కాలం ఈ కలయిక, శుభయోగం ఉంటాయి.

    అటువంటి పరిస్థితిలో, మీనంలో సంపద దాత అయిన శని, సూర్యుడు మరియు శుక్రుడి సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. శని, శుక్రుడు, సూర్య సంచారంతో మార్చి 14 నుంచి ఈ రాశులకు బాగుంటుంది. పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా లాభం పొందే కొత్త వనరులు ఏర్పడతాయి.

    మీనంలో మూడు గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశులకు అద్భుతం

    1.ధనుస్సు రాశి

    మీనరాశిలో సంపదను ప్రసాదించే శని, సూర్యుడు మరియు శుక్ర సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి ఎంతో శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం చాలా పెరుగుతుంది.

    వ్యాపార పరిస్థితులు బలంగా ఉంటాయి. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తి ఉంటుంది. ఇంటి సంతోషం, సంవృద్ధి పెరుగుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో కొనసాగుతున్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. మీరు పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు.

    2.సింహ రాశి

    మీనరాశిలో ఈ మూడు గ్రహాల సంచారం సింహ రాశి ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీరు వ్యాపారానికి సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులు ఇంటర్వ్యూ కాల్‌ను పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా లాభం పొందే కొత్త వనరులు ఏర్పడతాయి. మీరు పాత స్నేహితుడిని కూడా కలవవచ్చు.

    3.కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి ప్రజలకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ యోగం ఏర్పడటంతో అదృష్టం పెరుగుతుంది. విజయం సాధించడానికి మీరు ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. అదే సమయంలో, ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం కూడా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    Lucky Zodiac Signs: శని, శుక్ర, సూర్య గ్రహాల సంచారం, ఈ రాశులకు మంచి రోజులు.. కొత్త అవకాశాలు, డబ్బు, శుభవార్తలు!
    News/Rasi Phalalu/Lucky Zodiac Signs: శని, శుక్ర, సూర్య గ్రహాల సంచారం, ఈ రాశులకు మంచి రోజులు.. కొత్త అవకాశాలు, డబ్బు, శుభవార్తలు!
