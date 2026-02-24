Edit Profile
    నేడు ఓ రాశి వారి కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు.. సంబంధాలు, కెరీర్, డబ్బు, ఆరోగ్య పరంగా అనేక మార్పులు!

    రాశి ఫలాలు 24 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 24 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 24, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఫిబ్రవరి 24, మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల భయం, వ్యాధి, బాధ మొదలైనవి తొలగిపోతాయి.

    నేటి రాశి ఫలాలు
    నేటి రాశి ఫలాలు

    జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఫిబ్రవరి 24 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 24న ఏ రాశులకు మేలు కలుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: ఈరోజు స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. ఈ రోజు ఆర్థిక పరంగా లాభదాయకమైన రోజు. లాభాలను తెచ్చే కొత్త ప్రాజెక్టుల కోసం ఎదురు చూడండి. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి: మీరు మీ సంబంధాలపై కొత్త దృక్పథాన్ని చూస్తారు. జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు రావచ్చు. ప్రేమ, వృత్తి, డబ్బు లేదా ఆరోగ్యం ఏదైనా సరే, కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఈ మార్పులను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవడానికి ఓపెన్ మైండ్ ఉంచండి.

    మిథున రాశి: నేడు మీ సంబంధాలు, కెరీర్, డబ్బు మరియు ఆరోగ్యం పరంగా అనేక మార్పులు ఉండవచ్చు. ఈ మార్పులను సానుకూల మనస్తత్వంతో స్వీకరించండి. వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి: నేడు కర్కాటక రాశి వారు మీ సంబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ రోజు మీకు చాలా ముఖ్యమైనది. మార్పు మరియు ఎదుగుదల కోసం అవకాశాలను స్వీకరించండి, ఎందుకంటే ఈ సమయం వృత్తిపరమైన, వ్యక్తిగత రంగాలలో వృద్ధిని చూస్తారు.

    సింహ రాశి: ఉత్పాదక శక్తిని నిర్ధారించడానికి స్వీయ సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఆర్థిక పరంగా సానుకూల దృక్పథాన్ని కొనసాగించండి. కొత్త అవకాశాలను స్వీకరించండి, సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోండి. మీ ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.

    కన్యా రాశి: ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. ఇది మీ సంబంధం మరియు కెరీర్‌ను సానుకూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగండి. చురుకుగా ఉండండి.

    తులా రాశి: నేడు మీ సమతుల్యత ముఖ్యం. ఈరోజు ఉత్సాహం మరియు సవాళ్లతో నిండి ఉంటుంది. కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదుగుదలకు అవకాశాలతో మీరు శక్తివంతంగా ఇబ్బందులను పరిష్కరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు.

    వృశ్చిక రాశి: మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఈ రోజు జీవితంలోని అన్ని కోణాల్లో ప్రకాశించే రోజు. ప్రేమ, వృత్తి, డబ్బు లేదా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయం అయినా, ఎదుగుదల, మెరుగుదలకు అవకాశాలు ఉంటాయి.

    ధనుస్సు రాశి: ఇది సంబంధం, కెరీర్ లేదా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయం అయినా, ఈ రోజు మీరు సానుకూల ఫలితాలను పొందుతారు. మీ ప్రాధాన్యతలపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల ప్రేమ, కెరీర్, డబ్బు, ఆరోగ్యంలో ప్రయోజనాలను పొందడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.

    మకర రాశి: ప్రేమ, కెరీర్, ఆర్థిక, ఆరోగ్యంలో సానుకూల దృక్పథం, ఎదుగుదలను తెస్తుంది. ఈ రోజు మీకు మీ సహజ నైపుణ్యాలపై నమ్మకం ఉండాలి. సమతుల్యతను నిర్వహించడానికి, చిన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించండి.

    కుంభ రాశి: మార్పులను స్వీకరించండి. మీ అంతర్దృష్టి మీకు మార్గనిర్దేశం చేయనివ్వండి. ఈ రోజు ఆత్మవిశ్వాసంతో అన్ని సవాళ్లను అధిగమించండి. జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో విజయం మరియు సంతోషాన్ని సాధించండి.

    మీన రాశి: సానుకూల శక్తిని కాపాడుకోవాలని మీకు సలహా ఇస్తుంది. వృత్తిపరమైన, వ్యక్తిగత జీవితానికి సమానంగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. సంబంధాలు, కెరీర్, డబ్బు, ఆరోగ్య విషయాలపై శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది.

