నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 23 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: షష్టి ఉదయం 9:09 వరకు తర్వాత సప్తమి
నక్షత్రం: భరణి సాయంత్రం 4:32 వరకు తర్వాత కృత్తిక
యోగం: బ్రహ్మ ఉదయం10:10 వరకు
కరణం: తైతుల ఉదయం 9.09 వరకు గరజి రాత్రి 8:06 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 12.00 నుంచి మధ్యహ్నం 12.52 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 3.50 నుంచి తెల్లవారుజామున 5:20 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:52 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:38 వరకు మధ్యాహ్నం 3:11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:57 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 8.08 నుంచి ఉదయం 9.35 వరకు
యమగండం: ఉదయం 11.02 నుంచి మధ్యహ్నం 12.29 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం