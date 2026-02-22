Edit Profile
    నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 22 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

    తేదీ ఫిబ్రవరి 22, 2026 ఆదివారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 22, 2026 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ ఫిబ్రవరి 21, 2026 ఆదివారం నాటి పంచాంగం
    తేదీ ఫిబ్రవరి 21, 2026 ఆదివారం నాటి పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

    మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం

    పక్షం: శుక్లపక్షం

    వారం: ఆదివారం

    తిథి: పంచమి ఉదయం 11:09 వరకు తర్వాత షష్టి

    నక్షత్రం: అశ్విని సాయంత్రం 5:53 వరకు తర్వాత భరణి

    యోగం: శుక్ల మధ్యాహ్నం 1:00 వరకు

    కరణం: భాలవ ఉదయం 11.09 వరకు కౌలవ రాత్రి 10:10 వరకు

    అమృత కాలం: ఉదయం 11.03 నుంచి మధ్యహ్నం 12.34 వరకు

    వర్జ్యం: మధ్యహ్నం 2.06 నుంచి మధ్యహ్నం 3:37 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:43 నుంచి సాయంత్రం 5:30 వరకు

    రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.50 నుంచి సాయంత్రం 6.16 వరకు

    యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.29 నుంచి మధ్యహ్నం 1.56 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

