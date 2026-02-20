నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 20 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: తదియ మధ్యాహ్నం 2:36 వరకు తర్వాత చవితి
నక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర రాత్రి 7:56 వరకు తర్వాత రేవతి
యోగం: సాధ్య సాయంత్రం 6:14 వరకు
కరణం: గరజి మధ్యాహ్నం 2.36 వరకు వనిజ రాత్రి 1:50 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 2.55 నుంచి సాయంత్రం 4.28 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 6.09 నుంచి ఉదయం 7:42 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:02 నుంచి ఉదయం 9:48 వరకు మధ్యాహ్నం 12:52 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:39 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 11.03 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.29 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 4.49 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం