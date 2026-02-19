నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 19 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: విదియ మధ్యాహ్నం 3:56 వరకు తర్వాత తదియ
నక్షత్రం: పూర్వాభాద్ర రాత్రి 8:40 వరకు తర్వాత ఉత్తరాభాద్ర
యోగం: సిద్ధ రాత్రి 8:33 వరకు
కరణం: కౌలవా మధ్యాహ్నం 3.56 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 12.59 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.33 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 6.09 నుంచి ఉదయం 7:42 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:34 నుంచి ఉదయం 11:20 వరకు మధ్యాహ్నం 3:11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:57 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.56 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.22 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.44 నుంచి ఉదయం 8.10 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం