Amalaki Ekadashi: అమలకి ఏకాదశి లేదా రంగభరి ఏకాదశి ఎప్పుడు వచ్చింది? తేదీ, సమయం, పూజా విధానంతో పాటు పూర్తి వివరాలు ఇవిగో

ప్రతీ ఏటా ఫాల్గుణమాసంలో వచ్చే శుక్లపక్ష ఏకాదశిని అమలకి ఏకాదశి లేదా రంగభరి ఏకాదశి అని అంటారు. ఏకాదశి తిథికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఏకాదశి రోజు విష్ణువును, లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు. అలాగే ఉపవాసం ఉంటారు. ఇలా ఆచరించడం వలన మోక్షం లభిస్తుందని నమ్మకం. సకల పాపాలు తొలగిపోయి విముక్తి కలుగుతుందని, జీవితంలో ఆనందం ఉంటుందని కూడా చెబుతారు.
అమలకి ఏకాదశి లేదా రంగభరి ఏకాదశి 2026 చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈరోజు విష్ణువు, శివుడు, పార్వతిని ఆరాధిస్తారు. మరి ఈ ఏడాది అమలకి ఏకాదశి లేదా రంగభరి ఏకాదశి ఎప్పుడు వచ్చింది? తేదీ, సమయంతో పాటు పూజా విధానం, శుభముహూర్తం, పాటించాల్సిన విధానాల గురించి తెలుసుకుందాం.
అమలకి ఏకాదశి 2026
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఫాల్గుణ శుక్ల ఏకాదశి ఫిబ్రవరి 27 రాత్రి 12:33కి ప్రారంభమవుతుంది. ఫిబ్రవరి 27 రాత్రి 10:22కి ముగుస్తుంది. ఈ ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని ఫిబ్రవరి 27న పాటించాలి.
అమలకి ఏకాదశి 2026 శుభ ముహూర్తం
అభిజిత్ ముహూర్తం అనేది చాలా శుభప్రదమైన సమయం. అభిజిత్ ముహూర్తం మధ్యాహ్నం 12:16కి ప్రారంభమై 1:02 నిమిషాలకు ముగుస్తుంది. బ్రహ్మ ముహూర్తం ఉదయం 5:17 నుంచి ఉదయం 6:05 వరకు ఉంటుంది.
అమలకి ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని ఎప్పుడు విరమించాలి?
ఈ ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని ఫిబ్రవరి 28 ఉదయం 6:47 నుంచి 9:06 మధ్యలో విరమించడం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉపవాసాన్ని విరమించడానికి ముందు విష్ణువును ఆరాధించి, తోచిన వాటిని దానం ఇచ్చి విరమించడం మంచిది.
అమలకి ఏకాదశి 2026 పూజా విధానం
ఉదయాన్నే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేసి పసుపు రంగు దుస్తులను ధరించండి.
శివపార్వతులను, విష్ణువును పూజించండి.
చందనం, బిల్వపత్రాలు, ఉమ్మెత్త పువ్వులు వంటివి భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించండి. స్వీట్లు నైవేద్యంగా పెట్టండి.
వివాహం అవ్వని వారు శివ పార్వతులను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది.
విష్ణువును కూడా ఏకాదశి నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించి ఉపవాసం ఉండండి.
కుదిరితే ఉసిరిని సమర్పించండి. ఉసిరి చెట్టు కింద నెయ్యి దీపాన్ని వెలిగించండి.
ఏకాదశి కథను కూడా చదువుకుని ధూప, దీప, నైవేద్యాలతో పరమ భక్తితో పూజించండి. పుణ్య ఫలాలను పొందండి.
