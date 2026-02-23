ఈరోజు కుంభ రాశిలో కుజ, సూర్యుల కలయికతో మంగళాదిత్య రాజయోగం.. మూడు రాశుల జీవితంలో అద్భుతాలు.. డబ్బు, ఉద్యోగాలు ఇలా ఎన్నో!
కుజుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే సూర్యుడితో కలయిక ఉంటుంది. కుజ మరియు సూర్యుడి కలయిక వల్ల మంగళాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర దృక్కోణం నుండి ఈ రాజయోగం ప్రయోజనకరమైనది, సంపన్నమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కుంభరాశిలో సూర్యుడు మరియు కుజ సంయోగం కొన్ని రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో కుజ గ్రహం మరియు సూర్యుడి సంచారం చాలా ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సమయంలో గ్రహాల రాజు సూర్యుడు కుంభరాశిలో ఉంటాడు. మరి కొన్ని నిమిషాల్లో కుజ సంచారం ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 23న అనగా ఈరోజు ఉదయం 07:27 గంటలకు కుజుడు కుంభరాశిలో సంచరించనున్నాడు.
కుజ, సూర్యుల కలయిక
అటువంటి పరిస్థితిలో కుంభరాశిలో సూర్యుడు మరియు కుజ సంయోగం కొన్ని రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది, అయితే కొంత మందికి సమయం కష్టంగా ఉంటుంది. కుంభ రాశిలో కుజ మరియు సూర్యుడి సంచారం ఏ రాశులకు మంచి రోజులను తెస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఈరోజు నుండి కుంభ రాశిలో సూర్య సంచారం ఉంటుంది. మార్చి 14 వరకు సూర్యుడు ఇదే రాశిలో ఉంటాడు. ఈ రాశిచక్ర రాశులు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
కుంభ రాశిలో కుజ, సూర్యుల కలయిక.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
1.మేష రాశి
కుంభరాశిలో కుజ మరియు సూర్యుడి సంచారం ద్వారా మేష రాశి వారు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. కెరీర్ సంబంధిత బాధ్యతలపై దృష్టి పెరుగుతుంది. మీరు వ్యాపార పరంగా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది. మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. సంపాదించడానికి కొత్త ఆలోచనలు రావచ్చు.
2.ధనుస్సు రాశి
కుంభ రాశిలో కుజ -సూర్య సంయోగం ధనుస్సు రాశి వారికి కూడా అనేక లాభాలను తీసుకు వస్తుంది. ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశి వారు సంతోషంగా వుంటారు. వ్యాపారంలో విజయం సాధిస్తారు. నైపుణ్యాలు మెరుగవుతాయి. మాటల్లో మాధుర్యాన్ని కొనసాగించడం మంచిది. మీ కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొంతమందికి కొత్త ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. సంతోషం, శాంతి వాతావరణం ఉంటుంది. మీరు మీ ప్రియమైనవారితో మంచి సమయం గడుపుతారు.
3.సింహ రాశి
ఈ సమయంలో కుజ, సూర్యుడి సంచారం కారణంగా సింహరాశికి ప్రయోజనాలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొంతమంది స్థానికులకు పెద్ద ఒప్పందం లభించే అవకాశం ఉంది. సంపద పెరిగే అవకాశం ఉంది. కెరీర్ పరంగా కూడా మీరు ఉత్తమ ఆఫర్ను పొందవచ్చు. బాస్తో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది. ఏ సమస్యకైనా చర్చల ద్వారా పరిష్కారం కనుగొనవచ్చు.