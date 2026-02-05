Edit Profile
    శుక్ర, రాహువుల మహా సంయోగం: రేపటి నుంచి నాలుగు రాశులకు ధన, వస్తు ఆస్తి లాభాలతో పాటు ఎన్నో!

    శుక్రుడి అనుగ్రహం ఉంటే విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు. రాహువుతో శుక్రుడు సంయోగం చెందబోతున్నాడు. శుక్రుడు, రాహువు కలయిక కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షంతో పాటు అనేక విధాలైన లాభాలు కలుగుతాయి. మరి ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది?

    Published on: Feb 05, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    శుక్రుడు డబ్బు, సంతోషం, విలాసాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడి అనుగ్రహం ఉంటే విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు. క్రూరగ్రహమైన రాహువుతో శుక్రుడు సంయోగం చెందబోతున్నాడు. శుక్రుడు, రాహువు కలయిక కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షంతో పాటు అనేక విధాలైన లాభాలు కలుగుతాయి.

    శుక్ర, రాహువుల మహా సంయోగం (pinterest)
    శుక్ర, రాహువుల మహా సంయోగం

    ఫిబ్రవరి 6, 2026 అనగా రేపు శుక్రుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇప్పటికే రాహువు ఆ రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. దీంతో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం, సంబంధాల్లో కూడా మార్పులు వస్తాయి.

    12 రాశుల వారిపై ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ప్రభావం చూపుతుంది. ఆ తర్వాత శుక్రుడు మార్చి 2న మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అప్పటివరకు కూడా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఉంటుంది. మరి ఈ గ్రహాల కలయిక ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది? ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం.

    శుక్ర, రాహువుల మహా సంయోగం.. రేపటి నుంచి ఈ రాశుల వారికి ధన, వస్తు ఆస్తి లాభాలు

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ గ్రహాల సంయోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. రేపటి నుంచి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. కష్టపడితే తగిన ఫలితాన్ని చూస్తారు. ధైర్యం పెరుగుతుంది. అయితే కాస్త ఉత్సాహంతో తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించడం మంచిది.

    2.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ మహా సంయోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. రెండు గ్రహాల కలయిక అద్భుతంగా ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ విషయాల్లో బాగా కలిసి వస్తుంది. ఎప్పటినుంచో పూర్తి చేయాలనుకున్న ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది, ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడడమే కాకుండా అనేక విధాల లాభాలు కలుగుతాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఏదైనా ట్రిప్ వేయాలనుకుంటే కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం.

    3.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి శుక్ర–రాహువుల కలయిక శుభ ఫలితాలను తీసుకు వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. సేవింగ్స్ చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది. పూర్వికుల ఆస్తి తగాదాలు కూడా ఈ సమయంలో పరిష్కారమవుతాయి.

    4.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఇది గోల్డెన్ డేస్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆర్థికంగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువైతే తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏదైనా సాధించాలంటే షార్ట్‌కట్స్‌ను అనుసరించవద్దు. కష్టపడి పని చేస్తే ఖచ్చితంగా మంచి ఫలితాలను చూస్తారు.

