Mercury Transit: కుంభరాశిలో బుధుడు 2 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం సంచారం చేస్తాడు, రేపటి నుంచి ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్!
బుధుడు శుభప్రదమైనప్పుడు వ్యాపారంలో లాభం, మర్యాద, అదృష్టం కలుగుతాయి. అయితే చెడు ప్రభావం ఉన్నప్పుడు జీవితంలో ఇబ్బందులను కూడా కలిగిస్తుంది. బుధుడు ఫిబ్రవరి 3న రాత్రి 09:54 గంటలకు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఈ రాశికి అధిపతి శని. గ్రహాల యువరాజు బుధుడు ఏప్రిల్ 10 వరకు ఇదే రాశిలో సంచారం చేస్తారు.
బుధ గ్రహాన్ని గ్రహాల యువరాజు అంటారు. బుధుడు శుభప్రదమైనప్పుడు వ్యాపారంలో లాభం, మర్యాద, అదృష్టం కలుగుతాయి. అయితే చెడు ప్రభావం ఉన్నప్పుడు జీవితంలో ఇబ్బందులను కూడా కలిగిస్తుంది.
బుధ సంచారం
బుధుడు ఎప్పటికప్పుడు తన రాశిని మారుస్తాడు. మకర రాశిలో ఉన్న బుధుడు మంగళవారం తన రాశిచక్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, బుధుడు ఫిబ్రవరి 3న రాత్రి 09:54 గంటలకు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఈ రాశికి అధిపతి శని. గ్రహాల యువరాజు బుధుడు ఏప్రిల్ 10 వరకు ఇదే రాశిలో సంచారం చేస్తారు.
అటువంటి పరిస్థితిలో, బుధుడి రాశిచక్రంలో ఈ మార్పు కొన్ని రాశిచక్రాలపై డబ్బు వర్షం కురిపించవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఒప్పందం ముందుకు సాగవచ్చు. కుంభ రాశిలో బుధుడు రెండు నెలలకు పైగా సంచారం చేయడం వల్ల ఏ రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకుందాం.
రేపటి నుండి ఈ రాశిచక్రాలు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు, బుధ సంచారంతో గోల్డెన్ డేస్
తులా రాశి:
తులా రాశి వ్యక్తులకు కుంభ రాశిలో బుధుడి సంచారం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఎందుకంటే బుధుడు మీ ఐదో ఇంట్లోకి వస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. కళతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
అకస్మాత్తుగా ఒక పెద్ద ఒప్పందాన్ని సాధించవచ్చు. మీరు స్నేహితులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. యాత్రకు వెళ్లడానికి కూడా ప్రణాళిక చేయవచ్చు. సామాజిక సంబంధాలు పెరుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి స్థానికులకు బుధ సంచారం ఈ రాశి తొమ్మిదవ ఇంట్లో జరుగుతుంది. ఇది విధి ప్రాంతంగా పరిగణించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ సంచారం మీ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.
మతపరమైన విషయాలపై మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీ యజమాని, గురువు నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో ప్రయాణం చేయడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశికి గ్రహాల యువరాజు అయిన బుధుడి సంచారం మీ రాశి ఆరవ ఇంట్లో జరగబోతోంది. ఈ సందర్భంలో మీరు చాలా సృజనాత్మకంగా భావిస్తారు. పనిలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. అనేక వినూత్న ఆలోచనలు మీ మదిలో రావచ్చు.
ఈ సమయంలో వాటిని నోట్ చేసుకోవడం మంచిది. మీరు మీ మాటలతో ఇతరుల హృదయాలను గెలుచుకోగలుగుతారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఒప్పందం ముందుకు సాగవచ్చు. మీరు సానుకూల వాతావరణాన్ని అనుభూతి చెందుతారు.