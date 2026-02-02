Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Mercury Transit: కుంభరాశిలో బుధుడు 2 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం సంచారం చేస్తాడు, రేపటి నుంచి ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్!

    బుధుడు శుభప్రదమైనప్పుడు వ్యాపారంలో లాభం, మర్యాద, అదృష్టం కలుగుతాయి. అయితే చెడు ప్రభావం ఉన్నప్పుడు జీవితంలో ఇబ్బందులను కూడా కలిగిస్తుంది. బుధుడు ఫిబ్రవరి 3న రాత్రి 09:54 గంటలకు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఈ రాశికి అధిపతి శని. గ్రహాల యువరాజు బుధుడు ఏప్రిల్ 10 వరకు ఇదే రాశిలో సంచారం చేస్తారు.

    Published on: Feb 02, 2026 4:31 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బుధ గ్రహాన్ని గ్రహాల యువరాజు అంటారు. బుధుడు శుభప్రదమైనప్పుడు వ్యాపారంలో లాభం, మర్యాద, అదృష్టం కలుగుతాయి. అయితే చెడు ప్రభావం ఉన్నప్పుడు జీవితంలో ఇబ్బందులను కూడా కలిగిస్తుంది.

    Mercury Transit: కుంభరాశిలో బుధుడు 2 నెలలకు పైనే సంచారం చేస్తారు
    Mercury Transit: కుంభరాశిలో బుధుడు 2 నెలలకు పైనే సంచారం చేస్తారు

    బుధ సంచారం

    బుధుడు ఎప్పటికప్పుడు తన రాశిని మారుస్తాడు. మకర రాశిలో ఉన్న బుధుడు మంగళవారం తన రాశిచక్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, బుధుడు ఫిబ్రవరి 3న రాత్రి 09:54 గంటలకు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఈ రాశికి అధిపతి శని. గ్రహాల యువరాజు బుధుడు ఏప్రిల్ 10 వరకు ఇదే రాశిలో సంచారం చేస్తారు.

    అటువంటి పరిస్థితిలో, బుధుడి రాశిచక్రంలో ఈ మార్పు కొన్ని రాశిచక్రాలపై డబ్బు వర్షం కురిపించవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఒప్పందం ముందుకు సాగవచ్చు. కుంభ రాశిలో బుధుడు రెండు నెలలకు పైగా సంచారం చేయడం వల్ల ఏ రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకుందాం.

    రేపటి నుండి ఈ రాశిచక్రాలు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు, బుధ సంచారంతో గోల్డెన్ డేస్

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వ్యక్తులకు కుంభ రాశిలో బుధుడి సంచారం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఎందుకంటే బుధుడు మీ ఐదో ఇంట్లోకి వస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. కళతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    అకస్మాత్తుగా ఒక పెద్ద ఒప్పందాన్ని సాధించవచ్చు. మీరు స్నేహితులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. యాత్రకు వెళ్లడానికి కూడా ప్రణాళిక చేయవచ్చు. సామాజిక సంబంధాలు పెరుగుతాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి స్థానికులకు బుధ సంచారం ఈ రాశి తొమ్మిదవ ఇంట్లో జరుగుతుంది. ఇది విధి ప్రాంతంగా పరిగణించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ సంచారం మీ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.

    మతపరమైన విషయాలపై మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీ యజమాని, గురువు నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో ప్రయాణం చేయడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశికి గ్రహాల యువరాజు అయిన బుధుడి సంచారం మీ రాశి ఆరవ ఇంట్లో జరగబోతోంది. ఈ సందర్భంలో మీరు చాలా సృజనాత్మకంగా భావిస్తారు. పనిలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. అనేక వినూత్న ఆలోచనలు మీ మదిలో రావచ్చు.

    ఈ సమయంలో వాటిని నోట్ చేసుకోవడం మంచిది. మీరు మీ మాటలతో ఇతరుల హృదయాలను గెలుచుకోగలుగుతారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఒప్పందం ముందుకు సాగవచ్చు. మీరు సానుకూల వాతావరణాన్ని అనుభూతి చెందుతారు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Mercury Transit: కుంభరాశిలో బుధుడు 2 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం సంచారం చేస్తాడు, రేపటి నుంచి ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్!
    News/Rasi Phalalu/Mercury Transit: కుంభరాశిలో బుధుడు 2 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం సంచారం చేస్తాడు, రేపటి నుంచి ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes