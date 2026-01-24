Edit Profile
    వందేళ్ళ తర్వాత కుంభ రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం, ఈ రాశుల వారికి వరం.. కొత్త ప్రాజెక్టులు, డబ్బు, శుభవార్తలతో పాటు ఎన్నో

    Published on: Jan 24, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో శుభయోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. కొన్ని కొన్ని సార్లు కొన్ని గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. దాంతో శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఫిబ్రవరి నెలలో త్రిగ్రాహి యోగం కుంభ రాశిలో ఏర్పడబోతోంది. బుధుడు, సూర్యుడు, శుక్రుల కలయికతో ఈ యోగం ఏర్పడనుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది.

    వందేళ్ళ తర్వాత కుంభ రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం (pinterest)
    వందేళ్ళ తర్వాత కుంభ రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం (pinterest)

    మూడు గ్రహాల సంయోగం

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలిక చాలా ముఖ్యమైనది. అలాగే గ్రహాల సంయోగం కూడా చాలా విశేషమైనది. కొన్ని కొన్ని సార్లు కొన్ని గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. దాంతో విశేషమైన యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఫిబ్రవరి 2026లో మూడు గ్రహాల కలయిక చోటు చేసుకోబోతుంది. బుధుడు తెలివితేటలు, వ్యాపారం మొదలైన వాటికి కారకుడు.

    సూర్యుడు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వంటి వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు డబ్బు, విలాసాలు, సంతోషం మొదలైన వాటికి కారకుడు. ఈ మూడు గ్రహాల కలయికతో 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతం చోటు చేసుకోబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం భారీగా లాభాలను పొందుతారు.

    ఫిబ్రవరిలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి వరం

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ యోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి ఆదాయం పెరుగుతుంది. భారీగా లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ఆదాయం ఎక్కువవుతుంది. కొత్త మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, బాధ్యతలు చేపడతారు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. శుభవార్తలను వింటారు. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది.

    2.మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఈ ఈ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి అదృష్టం పెరుగుతుంది. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రాపర్టీలను కొనుగోలు చేస్తారు. కొత్త వ్యాపారాలు మొదలు పెడతారు. కెరీర్‌లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయడానికి కూడా ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    3.కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి కుంభ రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి ధైర్యం పెరుగుతుంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువవుతుంది. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి ప్రయాణాలు చేస్తారు. పార్ట్‌నర్‌షిప్ వ్యాపారాల ద్వారా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఆర్థిక పరంగా కూడా బాగుంటుంది. ఇలా మొత్తం మీద ఈ రాశి వారికి కూడా బాగా కలిసి వచ్చేలా చేస్తుంది.

