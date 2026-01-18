Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కుంభ రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్‌లో బిజీ షెడ్యూల్.. ఆర్థికంగా లాభాలు

    కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18-24) వృత్తిపరంగా అత్యంత కీలకమైనది. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రేమ విషయాల్లో సున్నితంగా వ్యవహరించడం వల్ల బంధం బలపడుతుంది. పూర్తి వివరాలు మీకోసం..

    Published on: Jan 18, 2026 8:52 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి చక్రంలో 11వ రాశి అయిన కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం బాధ్యతలు, విజయాల కలయికగా ఉండబోతోంది. జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ వారం మీ జాతక గమనం ఇలా ఉంది.

    కుంభ రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్‌లో బిజీ షెడ్యూల్.. ఆర్థికంగా లాభాలు
    కుంభ రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్‌లో బిజీ షెడ్యూల్.. ఆర్థికంగా లాభాలు

    కుంభ రాశి ప్రేమ జీవితం: భాగస్వామి అభిప్రాయాలకు విలువనివ్వండి

    ప్రేమ విషయాల్లో ఈ వారం మీరు చాలా సున్నితంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. మీ భాగస్వామితో సమయం గడుపుతున్నప్పుడు అనవసరమైన, పాత విషయాల గురించి చర్చించకండి. మీ అభిప్రాయాలను వారిపై బలవంతంగా రుద్దకుండా, వారి మాటకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల మీ మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఈ వారాంతంలో మీరు మీ ప్రియమైన వారితో కలిసి ఒక రొమాంటిక్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇక ప్రేమలో ఉండి ప్రపోజ్ చేయాలనుకునే వారికి వార ద్వితీయార్థం చాలా అనుకూలమైన సమయం. వివాహిత మహిళలు తమ కుటుంబ విషయాల్లో బంధువుల జోక్యం లేకుండా చూసుకోవడం ప్రశాంతతకు మార్గం.

    కుంభ రాశి కెరీర్: సవాళ్లు ఎదురైనా పురోగతి తప్పదు

    వృత్తిపరంగా ఈ వారం మీకు చాలా బిజీగా ఉండబోతోంది. మీ పనిలో వృత్తి నైపుణ్యం (Professionalism) స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, దీనివల్ల పై అధికారుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా సేల్స్, మార్కెటింగ్, బ్యాంకింగ్, ఏవియేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు స్థానచలనం లేదా బదిలీలు ఉండవచ్చు. మీడియా, లీగల్ రంగాల్లో ఉన్నవారు విమర్శలను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఉన్నత విద్య కోసం ప్రయత్నిస్తున్న విద్యార్థులకు ఈ వారం మంచి వార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారస్తులు భవిష్యత్తులో లాభాలను ఇచ్చే కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు.

    కుంభ రాశి ఆర్థిక పరిస్థితి: పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు

    ఆర్థికంగా ఈ వారం కుంభ రాశి జాతకులకు ఎంతో ఆశాజనకంగా ఉంది. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుండి ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. దీనివల్ల కొత్త ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కొనడానికి లేదా మీ ఇంటికి మరమ్మతులు (Renovation) చేయించడానికి నిధులు సమకూరుతాయి. పాత బాకీలు తీర్చడానికి వారంలోని మొదటి భాగం చాలా అనుకూలం. బ్యాంకు లోన్లు ఆశించే వారికి ఈ వారం అనుమతి లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త పెట్టుబడుల కోసం ప్రమోటర్ల ద్వారా నిధులు సేకరించడంలో విజయం సాధిస్తారు. పన్ను సంబంధిత విషయాల్లో మీకు ఊరట లభిస్తుంది.

    కుంభ రాశి ఆరోగ్యం: ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి

    ఈ వారం మీ ఆరోగ్యం సాధారణంగా బాగుంటుంది. అయితే, కొందరికి కీళ్ల నొప్పులు లేదా కళ్లు, నోటికి సంబంధించిన చిన్నపాటి సమస్యలు ఎదురవ్వచ్చు. రక్తపోటు (High BP) ఉన్నవారు ఆహార నియమాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలు ఉన్న వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండండి. పని ఒత్తిడిని మీ వ్యక్తిగత జీవితంపై పడనీయకండి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా, ధ్యానం వంటివి చేయడం వల్ల మీ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోగలుగుతారు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/కుంభ రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్‌లో బిజీ షెడ్యూల్.. ఆర్థికంగా లాభాలు
    News/Rasi Phalalu/కుంభ రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్‌లో బిజీ షెడ్యూల్.. ఆర్థికంగా లాభాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes