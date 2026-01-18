మేష రాశి వారఫలం: ఈ వారం ప్రేమలో సవాళ్లున్నా కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు
మేష రాశి వారికి ఈవారం జనవరి 18 నుండి 24 వరకు రాశి ఫలాలు మిశ్రమంగా ఉండనున్నాయి. కెరీర్లో పురోగతి ఉన్నప్పటికీ, వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికం, ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
రాశి చక్రంలో మొదటి రాశి అయిన మేష రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18 - 24) ఎలా ఉండబోతోంది? వృత్తి, వ్యాపారం, ప్రేమ, ఆరోగ్య విషయాల్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ప్రముఖ వేద జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే అందించిన వివరాలు మీకోసం..
మేష రాశి ప్రేమ వ్యవహారాలు: మాటలతోనే పరిష్కారం
ఈ వారం మేష రాశి వారి ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. అయితే, కొన్ని అనుకోని సవాళ్లు ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
"మీ భాగస్వామిపై స్నేహితులు లేదా తోబుట్టువుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మీ మధ్య చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు. ఇలాంటి సమయంలో మౌనంగా ఉండకుండా, మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి" అని పాండే పేర్కొన్నారు.
కొత్తగా రిలేషన్షిప్లోకి వెళ్లిన వారు తొందరపడకుండా పరస్పరం అవగాహన పెంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా అవివాహిత మహిళలకు ఈ వారం కొత్త ప్రేమ చిగురించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
మేష రాశి కెరీర్: కష్టపడితేనే గుర్తింపు
ఆఫీసులో మీ నిబద్ధతను నిరూపించుకోవాల్సిన సమయం ఇది. పై అధికారులు మీ పనితీరును నిశితంగా గమనిస్తారు.
పని ఒత్తిడి: డెడ్లైన్లు దగ్గర పడటం వల్ల పని భారం పెరగవచ్చు. మీ సామర్థ్యం కంటే తక్కువ ఫలితాలు వస్తున్నట్లు అనిపించినా వెనకడుగు వేయకండి.
నైపుణ్యాలు: క్లయింట్లను ఆకట్టుకోవడానికి టెక్నికల్ స్కిల్స్ అప్డేట్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి.
ఉద్యోగ వేట: కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించేవారికి వారారంభం (మొదటి రెండు మూడు రోజులు) ఇంటర్వ్యూలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు ప్లాన్ చేసేవారు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
ఆర్థిక పరిస్థితి: రాబడి ఉంది.. ఖర్చూ ఉంది
ఈ వారం మేషరాశి జాతకులకు ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే ఆదాయంతో పాటే ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి.
పాత బాకీలు వసూలవుతాయి లేదా అప్పులు తీర్చే అవకాశం దక్కుతుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ఆలోచన చేయవచ్చు.
ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్, వస్త్ర వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి వారం చివర్లో పెట్టుబడుల విషయంలో కొంత ఇబ్బంది ఎదురుకావచ్చు.
మేష రాశి ఆరోగ్యం: అప్రమత్తత అవసరం
ఆరోగ్యం విషయంలో మేష రాశి జాతకులు ఈ వారం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు లేదా దిగేటప్పుడు అజాగ్రత్తగా ఉండకండి. వారం మొదట్లో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. యోగా, వ్యాయామం అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది.
కొంతమంది మహిళలకు గైనకాలజీ (స్త్రీ సంబంధిత) సమస్యలు రావచ్చు, వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించడం ఉత్తమం. పర్వత ప్రాంతాలకు లేదా క్యాంపింగ్కు వెళ్లే పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.