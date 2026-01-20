ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మయిలు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో నెంబర్ వన్!
న్యూమరాలజీ ప్రకారం చూసినట్లయితే రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉంటుంది. ప్రతి సంఖ్యకీ తగిన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారిలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన గుణాలు ఉంటాయి. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు మాత్రం ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవడంలో నెంబర్ వన్. తెలివితేటలు కూడా ఎక్కువే.
న్యూమరాలజీ ద్వారా చాలా విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటాయో చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం చూసినట్లయితే రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉంటుంది. ప్రతి సంఖ్యకీ తగిన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారిలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన గుణాలు ఉంటాయి.
కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు మాత్రం ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవడంలో నెంబర్ వన్. తెలివితేటలు కూడా ఎక్కువే. మనం పుట్టిన తేది సంఖ్య మాత్రమే కాదు, వ్యక్తి తాలూకా వ్యక్తిత్వానికి ప్రతిబింబం. పుట్టిన తేదీ ద్వారా వ్యక్తిత్వం, కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి కూడా అంచనా వేయొచ్చు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా తెలివైన వారు. ఎందులోనూ ఇతరులతో సరితూగరు.
రాడిక్స్ సంఖ్య ఎనిమిది:
ఏదైనా నెలలో 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 8 అవుతుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరంగా కూడా ఇతరులపై ఆధారపడకుండా ఉంటారు.
శని దేవుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులు:
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై శని దేవుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులు ఉంటాయి. శని న్యాయ దేవుడు. మనం చేసే కర్మలను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. మంచి పనులు చేస్తే మంచి ఫలితాలను, చెడ్డ పనులు చేస్తే చెడ్డ ఫలితాలను ఇస్తాడు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా కష్ట పడుతుంటారు. ఎప్పుడూ కూడా మంచిగా ఉంటారు. జీవితంలో సక్సెస్ను అందుకుంటారు. కానీ ఎక్కువ కష్టపడితే కానీ ఈజీగా సక్సెస్ను అందుకోలేరు. వారు పడే కష్టంతోనే ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు.
డబ్బుల విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా:
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు డబ్బులను కూడా బాగా ఆదా చేస్తారు. వారికి ఎప్పుడు డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయాలనేది కూడా బాగా తెలుసు. పెళ్లయిన తర్వాత భర్తకు విపరీతమైన అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తారు. ఇంటి బడ్జెట్ నుంచి భవిష్యత్తు ప్లానింగ్ వరకు అన్నీ నిర్ణయాలను కూడా సరిగ్గా తీసుకునే శక్తి వీరికి ఉంటుంది. ఎప్పుడూ కూడా డబ్బులను బాగా ఆదా చేసుకుంటారు.
సహనాన్ని కోల్పోరు
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఉంటారు. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. బాగా తెలివైన వారు. ఆర్థిక పరంగా కూడా ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఎప్పుడూ కూడా కుటుంబానికి ఒక మూలస్తంభంలా నిలబడతారు.