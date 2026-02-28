మార్చి 2026 రాశి ఫలాలు: ఈ నెల 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? కెరీర్, డబ్బు, ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో తెలుసుకోండి!
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ఉన్నాయి. ప్రతి రాశిచక్రం వేర్వేరు స్వభావం, ఆలోచన, జీవిత దిశను కలిగి ఉంటుంది. గ్రహాల కదలిక మారినప్పుడు ప్రతి రాశిచక్రంపై దాని ప్రభావం కూడా భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. మార్చి 2026 నెల కూడా ఇలాంటి కొన్ని సూచనలను చూపిస్తోంది. ఈ నెల కేవలం సంఘటనల గురించి మాత్రమే కాదు; అవగాహన, సహనం మరియు సరైన నిర్ణయాలకు సంబంధించినది. చాలా మంది వారు ఊహించిన దానికంటే నెమ్మదిగా జరుగుతున్నాయని భావించవచ్చు. కొన్ని రాశిచక్రాలు సంబంధాలలో స్పష్టంగా మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది, మరికొందరు కెరీర్ మరియు డబ్బు గురించి కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది.
భావోద్వేగాలు కూడా ఈ నెలలో తేలికగా ఉండవు; అనుభూతి చెందేది లోతుగా ఉంటుంది. తొందరపడకుండా ఉండటానికి మరియు సమాచారంతో కూడిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ రాశిని బట్టి ఈ సంకేతాలను అర్థం చేసుకుంటే, మీరు అనేక ఇబ్బందులను నివారించవచ్చు మరియు సరైన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. మార్చి 2026లో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి – ఈ నెలలో మీ స్వభావం కాస్త పదునుగా ఉండవచ్చు. పనిలో అంతరాయం లేదా ఆలస్యం మిమ్మల్ని అసహనానికి గురిచేయవచ్చు. ప్రతిదీ వెంటనే జరగాలని మీరు అనుకుంటారు, కానీ పరిస్థితులు కొంత సహనం కోరుతాయి. కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలు ఉండవచ్చు, ముఖ్యంగా మీరు నాయకత్వ పాత్రలో ఉంటే. సంబంధాలలో కోపం లేదా తొందరపాటు ప్రవర్తనకు దూరంగా ఉండటం ముఖ్యం. ఆలోచనాత్మకమైన మాటలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి; ఆలోచించకుండా స్పందించడం దూరాన్ని పెంచుతుంది.
వృషభ రాశి – మీ దృష్టి డబ్బు, ఇల్లు మరియు భద్రతపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో కొంత ఒత్తిడి అనుభవించవచ్చు. బడ్జెట్ రూపొందించడం మరియు అనవసర ఖర్చులను తగ్గించడం ప్రయోజనకరం. సంబంధాలలో నమ్మకం, స్థిరత్వం అవసరం. మీ మనసులో ఏదైనా ఉంటే స్పష్టంగా చెప్పండి. మొండితనం సమస్యను పరిష్కరించదు.
మిథున రాశి – ఈ నెల మిథున రాశి వారి మనస్సు వేగంగా పనిచేస్తుంది. ఒకేసారి అనేక ప్రణాళికలు రూపొందించవచ్చు. అయితే అతిగా ఆలోచించడం గందరగోళానికి దారితీస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. కార్యాలయంలో సంభాషణ చాలా ముఖ్యం. ఏదైనా ఒప్పందం లేదా పత్రంపై సంతకం చేయడానికి ముందు జాగ్రత్తగా చదవండి. సంబంధాలలో కూడా స్పష్టంగా, నేరుగా మాట్లాడటం మంచిది.
కర్కాటక రాశి – మానసికంగా ఈ నెల కొంత లోతుగా ఉంటుంది. పాత విషయాలు లేదా జ్ఞాపకాలు మళ్లీ గుర్తుకు రావచ్చు. మీ భావాలను ఇతరులు అర్థం చేసుకోవడంలేదనే భావన కలగవచ్చు. పనిలో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. మీకు మీరు సమయం కేటాయించడం అవసరం. కుటుంబంతో మాట్లాడటం మనస్సును తేలికపరుస్తుంది.
సింహ రాశి – ఈ నెలలో గుర్తింపు, గౌరవం కావాలనే ఆకాంక్ష పెరుగుతుంది. మీ కృషిని మెచ్చుకోకపోతే నిరాశ కలగవచ్చు. కెరీర్లో మెరవడానికి అవకాశం ఉంది, కానీ అహంకారానికి దూరంగా ఉండాలి. సంబంధాలలో మీ అంచనాల గురించి స్పష్టంగా చెప్పండి.
కన్య రాశి – మీపై మీకు ఎక్కువ అంచనాలు ఉంటాయి. చిన్న తప్పు కూడా పెద్దదిగా అనిపించవచ్చు. దినచర్యను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం మరియు పనిని సమర్థంగా నిర్వహించడం అవసరం. డబ్బు ప్రణాళికను పటిష్టంగా ఉంచండి. సంబంధాలలో అతిగా విమర్శించవద్దు; లేనిపక్షంలో అవతలి వ్యక్తి దూరమవచ్చు.
తులా రాశి – తులా రాశి వారు సంబంధాలలో సమతుల్యత అనే ప్రశ్న తలెత్తవచ్చు. మీరు ఎక్కువ రాజీ పడుతున్నట్లు అనిపిస్తే, ప్రశాంతంగా కానీ స్పష్టంగా మాట్లాడండి. టీమ్ వర్క్ వల్ల పనిలో ప్రయోజనం ఉంటుంది. ప్రతిదీ ఒంటరిగా చేయడానికి ప్రయత్నించవద్దు.
వృశ్చిక రాశి – ఈ నెలలో మీరు మరింత ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఎవరినీ గుడ్డిగా విశ్వసించరు. కొన్ని దాచిన విషయాలు బయటపడవచ్చు. కెరీర్లో దీర్ఘకాల ప్రయోజనాల కోసం బలమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. సంబంధాలలో సత్యం, నమ్మకం ముఖ్యమైనవి.
ధనుస్సు రాశి – కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే కోరిక పెరుగుతుంది. ప్రయాణం, చదువు లేదా దిశ మార్పు గురించి ఆలోచనలు రావచ్చు. మీరు చాలా కాలంగా మార్పు గురించి ఆలోచిస్తుంటే, ఇది సరైన సమయం కావచ్చు. సంబంధాలలో స్వతంత్రత, బాధ్యతల మధ్య సమతుల్యత అవసరం.
మకర రాశి – మకర రాశి వారి పని మరియు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. మీరు కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది, కానీ ఫలితాలు కూడా పొందుతారు. డబ్బు విషయాలలో ఆచరణాత్మకంగా ఉండండి. సంబంధాలలో పరిపక్వత, స్పష్టతను ఆశిస్తారు. తొందరపడి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
కుంభ రాశి – కుంభ రాశి వారు స్వేచ్ఛగా ఆలోచించాలని, పనిచేయాలని కోరుకుంటారు. కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు. కెరీర్ మార్పు ఆలోచన రావచ్చు. సంబంధాలలో స్థలం ఇవ్వడం మరియు తీసుకోవడం రెండూ ముఖ్యం. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి.
మీన రాశి – ఈ నెలలో భావోద్వేగాలు లోతుగా ఉంటాయి. చిన్న విషయాలు కూడా హృదయాన్ని తాకవచ్చు. మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత ఒంటరి సమయం అవసరం. డబ్బు విషయాలలో భావోద్వేగ నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. సంబంధాలలో శుభ్రమైన, నిజాయితీ గల కమ్యూనికేషన్ మాత్రమే పరిష్కారాన్ని ఇస్తుంది. ప్రతిదానికీ మీరే బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు భావించడం మానేయండి.