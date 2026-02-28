Edit Profile
    రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి కొత్త బాధ్యతలు, అవకాశాలు.. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగు పడుతుంది!

    రాశి ఫలాలు 28 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 28 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 28, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 28న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశి చక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 28, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం ఉంటుందో తెలుసుకోండి ఏ రాశులకు ఇబ్బందిని కలిగించవచ్చు తెలుసుకోండి.

    మేష రాశి - చిన్న విషయాలకు కోపంగా ఉండవచ్చు, కాబట్టి ప్రతిస్పందించే ముందు రెండు సార్లు ఆలోచించడం మంచిది. మీరు పనిలో పరధ్యానానికి గురవుతారు, అయితే ఒకవేళ మీరు ఒక పనిని పట్టుకున్నట్లయితే, మీరు దానిని పూర్తి చేస్తారు. డబ్బులో మంచి బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. అనవసరమైన ఖర్చులను పరిహరించండి. ఇంట్లో ఎవరో ఒకరి మాటలు చెడ్డవిగా అనిపించవచ్చు. విషయాన్ని హృదయానికి తీసుకోవద్దు. తలనొప్పి లేదా కంటి సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఎక్కువ నీరు త్రాగాలి.

    వృషభ రాశి - వాతావరణం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పని వద్ద సానుకూల భావన ఉంటుంది. వ్యక్తుల నుంచి మద్దతు ఉంటుంది. వ్యాపారం లేదా ఉద్యోగంలో చిక్కుకుపోయిన ఏదైనా పాత పని ముందుకు సాగవచ్చు. కుటుంబంలో సంభాషణ ద్వారా అపార్థాలను తొలగించవచ్చు. డబ్బుకు సంబంధించి కొంత ఉద్రిక్తత ఉంటుంది, అయితే రోజు చివర్లో విషయాలు పరిష్కరించబడతాయి. ఆహారం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఉదర సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    మిథున రాశి - మనస్సు వేగంగా నడుస్తుంది. కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. ప్రజలతో మాట్లాడటం ద్వారా విషయాలు స్పష్టమవుతాయి. మీరు ఆఫీసు లేదా కార్యాలయంలో ఎవరి నుంచి అయినా సాయం పొందవచ్చు. అసంపూర్తిగా ఉన్న వ్యాపారాన్ని పూర్తి చేయడానికి ఇది మంచి రోజు. మీరు ఫోన్, సందేశం లేదా కాల్ ద్వారా కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. తెలివిగా ఖర్చు చేయడం మంచిది. మీకు కాస్తంత అలసట లేదా నిద్రలేకపోవడం అనిపించవచ్చు. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సమయం తీసుకోండి.

    కర్కాటక రాశి- ఒకరి మాటలు హృదయాన్ని తాకుతాయి. అనవసరంగా ఆలోచించడం మానుకోండి. అవసరమైన దానిపై దృష్టి పెట్టండి. మీరు పని పట్ల తక్కువ ఆసక్తిని అనుభవిస్తారు, అయితే మీరు బాధ్యతను నెరవేర్చాల్సి ఉంటుంది. డబ్బుకు సంబంధించి మీరు ఒక చిన్న నిర్ణయం తీసుకోవలసి ఉంటుంది. మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. గ్యాస్ లేదా కడుపు భారంగా అనిపించవచ్చు.

    సింహ రాశి - ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది. ప్రజలు మీ మాట వింటారు. మీ ఇమేజ్ బలంగా ఉంటుంది. పనిలో ముందడుగు వేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరితోనైనా ఆగ్రహం ఉంటే, దానిని మాట్లాడటం ద్వారా పరిష్కరించవచ్చు. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అప్పు తీసుకోవడం లేదా పనికిరాని కొనుగోళ్లు చేయవద్దు. శరీరంలో శక్తి ఉంటుంది, కానీ అలసట కూడా త్వరగా వస్తుంది.

    కన్యా రాశి - నేడు కన్య రాశి వారి పనిలో ఏకాగ్రత ఉంటుంది. మీరు ఏది నిర్ణయించుకున్నా, దానిని నెరవేర్చే మనస్సు మీకు ఉంటుంది. మీరు సీనియర్ లేదా వృద్ధుల నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. మీరు ఇంట్లో కొన్ని ముఖ్యమైన పనుల బాధ్యతను పొందవచ్చు. డబ్బు స్థిరంగా ఉంటుంది, అయితే ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చే ముందు ఆలోచించండి. ఆరోగ్యంలో మోకాళ్లు లేదా పాదాలలో నొప్పి ఉండవచ్చు. ఎక్కువగా పరిగెత్తడం మానుకోండి.

    తులా రాశి - పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. చిన్న విషయాలలో పాల్గొనడం రోజును పాడు చేస్తుంది, కాబట్టి ఆచరణాత్మకంగా ఉండండి. ఆఫీసు లేదా వ్యాపారంలో పాత పని మళ్లీ రావచ్చు. ఇంట్లో పెద్దలు చెప్పేది వినడం మంచిది. డబ్బుకు సంబంధించి ప్లాన్ చేయడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంలో నడుము లేదా కాళ్లలో తేలికపాటి నొప్పి ఉండవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి - మనసులో చాలా విషయాలు జరుగుతాయి. క్రొత్త ప్రణాళికలు తయారు చేయబడతాయి, కానీ ఇవన్నీ ఒకేసారి చేయడానికి ప్రయత్నించవద్దు. పనిలో కొంత గందరగోళం ఉంటుంది. నమ్మకమైన వ్యక్తి నుంచి సలహా తీసుకోండి. డబ్బులో మంచి పరిస్థితి ఉంటుంది. స్నేహితులతో మాట్లాడటం మనస్సును కాంతివంతం చేస్తుంది. ఆరోగ్యంలో నిద్రలేకపోవడం వల్ల తల భారంగా అనిపిస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి- సంబంధాలలో సంతులనం పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఎవరితోనైనా వాదన జరగవచ్చు, కానీ విషయం తెలివిగా పరిష్కరించబడుతుంది. టీమ్ వర్క్ వల్ల పనిలో ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆర్ధిక స్థిరత్వం ఉంటుంది, అయితే అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టడం మనస్సును ప్రలోభ పెడుతుంది. స్నేహితుడిని కలవడం లేదా మాట్లాడటం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మొబైల్‌ను ఎక్కువసేపు చూస్తే కంటి నొప్పి వస్తుంది.

    మకర రాశి - నేడు మకర రాశి వారి మనస్సు కాస్తంత బరువుగా ఉంటుంది. పాత విషయాలు గుర్తుకు వచ్చి ఎవరైనా తప్పిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు. మీరు పని పట్ల తక్కువ ఆసక్తిని అనుభవిస్తారు, అయితే మీరు బాధ్యతను నెరవేర్చాల్సి ఉంటుంది. డబ్బులో ఆకస్మిక ఖర్చులు తెరపైకి వస్తాయి. మీరు ఇంట్లో ఎవరితోనైనా బహిరంగంగా మాట్లాడినట్లయితే, మీ మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంలో అలసట లేదా శరీర నొప్పి ఉండవచ్చు. విశ్రాంతి అవసరం.

    కుంభ రాశి - మానసిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. మీరు బయటకు వెళ్లాలని లేదా క్రొత్తదాన్ని చేయాలని భావిస్తారు. మీరు పనిలో కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు లేదా మీరు కొత్త అవకాశాన్ని చూడవచ్చు. స్నేహితులతో మాట్లాడటం వల్ల మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, కానీ పొదుపుపై శ్రద్ధ వహించడం కూడా చాలా ముఖ్యం. తేలికపాటి అలసట మినహా ఆరోగ్యంలో పెద్దగా సమస్య ఉండదు.

    మీన రాశి - మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు మీ పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. అనవసరమైన విషయాలకు దూరంగా ఉంటారు. పనిలో క్రమేపీ సరైన దిశ ఏర్పడుతుంది. కుటుంబం అండగా ఉంటుంది. డబ్బులో పెద్దగా హెచ్చుతగ్గులు ఉండవు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తక్కువ నీరు తాగడం వల్ల బలహీనంగా అనిపించవచ్చు.

