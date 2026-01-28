Edit Profile
    న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు, బాగా సెన్సిటివ్!

    నెంబరు 2 వ్యక్తులు చంద్రుడి మాదిరి ఉంటారు. వీరు చాలా ప్రశాంతంగా, వినయంగా, మృదువుగా మాట్లాడే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఈ వ్యక్తులు మర్యాదగా, దయతో, సున్నితంగా వుంటారు. చిన్న విషయాలపై కూడా భావోద్వేగానికి గురవుతారు, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ సెన్సిటివ్ గా వుంటారు. ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు.

    Published on: Jan 28, 2026 11:56 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీలో, 2 (పుట్టిన తేదీ 2, 11, 20 లేదా 29) ఉన్న వ్యక్తులు ముఖ్యంగా చంద్రుని ప్రభావంతో ప్రభావితమవుతారు. ఈ వ్యక్తులు స్వభావరీత్యా చాలా ప్రశాంతంగా, సున్నితంగా, భావోద్వేగపరంగా ఉంటారు. వీరు చిన్న విషయాలపై కూడా త్వరగా భావోద్వేగానికి గురవుతారు, దీని వల్ల వీరి జీవితం భావోద్వేగాలతో నిండి ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు ఇతరుల భావాలను లోతుగా అర్థం చేసుకుంటారు. అయితే, నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఎక్కువగా ఆలోచించడం, సందేహించడం అనేవి వీరి ప్రధాన లక్షణాలు. స్వభావం, లక్షణాలు, జీవితంలోని వివిధ అంశాలను పరిశీలిద్దాం.

    న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు
    న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు

    నెంబరు 2 ఉన్న వ్యక్తుల స్వభావం, వ్యక్తిత్వం

    నెంబరు 2 ఉన్న వ్యక్తులు చంద్రుడి మాదిరి ఉంటారు. వీరు చాలా ప్రశాంతంగా, వినయంగా, మృదువుగా మాట్లాడే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఈ వ్యక్తులు మర్యాదగా, దయతో, సున్నితంగా వుంటారు. వారు చిన్న విషయాలపై కూడా భావోద్వేగానికి గురవుతారు, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ సెన్సిటివ్ గా వుంటారు. బాధలు మరియు కష్టాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి వీరు సిద్ధంగా ఉంటారు.

    ఊహాత్మకంగా, సృజనాత్మకంగా ఉండటం వల్ల, వీరు కళ, సాహిత్యం లేదా సంగీతం వైపు ఆకర్షితులవుతారు. అయితే, చంద్రుని ప్రభావం కారణంగా మానసిక స్థితి అస్థిరంగా ఉంటుంది. దీని వల్ల వారు త్వరగా మార్పులను అనుభూతి చెందుతారు. కొన్నిసార్లు గందరగోళం లేదా అయోమయంలో పడతారు.

    నెంబరు 2 వారి లక్షణాలు

    ఈ వ్యక్తులు ఓపికగలవారు, అవగాహన కలిగి ఉంటారు. ఇతరులను గౌరవిస్తారు. వారి అతిపెద్ద లక్షణం సహకార స్వభావం. దీని వల్ల వారు టీమ్‌వర్క్‌లో రాణిస్తారు మరియు ఐక్యతను కలిగి ఉంటారు. సృజనాత్మకత, ఊహాశక్తి వీరిలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ వ్యక్తులు మధురంగా మాట్లాడతారు, ఇది ప్రజలను వారి వైపు ఆకర్షిస్తుంది. వీరు మంచి స్నేహితులు, భాగస్వాములు, సలహాదారులు. ఇతరుల భావాలను అర్థం చేసుకునే బలమైన సామర్థ్యం వీరికి ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు చెడులో కూడా మంచిని కనుగొంటారు ఎవరికీ నేరుగా ‘లేదు’ అని చెప్పలేరు. ఇది వారిని ప్రజాదరణ పొందేలా చేస్తుంది.

    లోపాలు, బలహీనతలు

    రాడిక్స్ 2 యొక్క ప్రధాన బలహీనత ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోవడం. ఈ వ్యక్తులు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సంకోచిస్తారు. వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోలేరు. అధిక సున్నితత్వం కారణంగా వారు చిన్న విషయాలకు కూడా విచారపడతారు. అతిగా ఆలోచిస్తారు. ‘లేదు’ అని ఎలా చెప్పాలో తెలియకపోవడంతో ప్రజలు వారిని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. ఆసక్తి త్వరగా తగ్గిపోవడం వల్ల మధ్యలోనే పనిని వదిలివేస్తారు. కొన్నిసార్లు అనవసరమైన గందరగోళం, భ్రమలు వారి కెరీర్ లేదా సంబంధాలకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి. అధిక భావోద్వేగం మానసిక ఒత్తిడిని కూడా పెంచుతుంది.

    కెరీర్, ప్రేమ జీవితం

    కెరీర్:

    నెంబరు 2 ఉన్నవారు పోటీ ఉన్న రంగాల్లో తక్కువ విజయం సాధిస్తారు. సామాజిక సేవ, దౌత్యం, బోధన, వైద్యం, కళ, సంగీతం, రచన, కౌన్సెలింగ్, సృజనాత్మకత అవసరమైన రంగాలలో వీరు మెరుగ్గా రాణిస్తారు. ఒక టీమ్‌లో పనిచేయడం వీరికి తేలిక.

    ప్రేమ జీవితం:

    ఈ వ్యక్తులు ప్రేమలో చాలా అంకితభావం, నమ్మకంతో ఉంటారు. వారు తమ భాగస్వామి పట్ల పూర్తి విధేయతను చూపుతారు. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా లేదా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. వీరు ఆదర్శ జీవిత భాగస్వాములుగా నిరూపిస్తారు. అయితే భావోద్వేగం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మోసం జరిగినప్పుడు లోతైన గాయం కలుగుతుంది. 1, 3, 4, 7 వంటి సంఖ్యలతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడతాయి.

    నెంబరు 2 బలహీనతలను అధిగమించడానికి నివారణలు, చిట్కాలు

    చంద్రుడిని బలోపేతం చేయాలి.

    సోమవారం ఉపవాసం పాటించండి.

    చంద్ర యంత్రాన్ని పూజించండి లేదా ‘ఓం సోమ్ సోమాయ నమః’ మంత్రాన్ని జపించండి.

    తెలుపు లేదా వెండి ఆభరణాలు ధరించండి.

    ముత్యాలు లేదా ముత్యాల హారాలు ధరించండి.

    ఇంట్లో తెలుపు రంగు వాడకాన్ని పెంచండి.

    అతిగా ఆలోచించడాన్ని తగ్గించడానికి ధ్యానం మరియు యోగా చేయండి.

    ‘లేదు’ అని చెప్పడం నేర్చుకోండి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి నిర్ణయాలు తీసుకునే అలవాటు పెంచుకోండి.

    భావోద్వేగ అస్థిరత ఎక్కువగా ఉంటే నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

    నెంబరు 2 ఉన్న వ్యక్తులు జీవితంలో సంతులనం పాటించడం ద్వారా గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. వారి సున్నితత్వమే వారిని ప్రత్యేకమైన వారిగా నిలబెడుతుంది.

    News/Rasi Phalalu/న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు, బాగా సెన్సిటివ్!
    News/Rasi Phalalu/న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు, బాగా సెన్సిటివ్!
