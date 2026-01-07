ఈ రాశులకు రెండు రోజులు ముందే సంక్రాంతి.. అందమైన ప్రేమ జీవితం, డబ్బు, సంతోషాలు ఇలా అనేకం!
శుక్రుడు సంతోషం, సంపదకు ప్రతీక. మకర రాశిలో శుక్ర ప్రవేశం అనేక రాశిచక్రాలకు మంచి సంకేతాలను తెస్తుంది. ముఖ్యంగా వృషభ రాశి, తులా రాశి, మీన రాశి వారికి స్వర్ణకాలం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రాశుల వారు ఆర్థిక లాభం, సంబంధాలలో మాధుర్యంతో పాటు విజయం సాధించే అవకాశాలు వున్నాయి. మరి ఎవరికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయి?
మకర సంక్రాంతి ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రధాన పండుగ. దీనిని సూర్యుడు మకర రాశిచక్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు జరుపుకుంటారు. 2026 సంవత్సరంలో జనవరి 15న మకర సంక్రాంతి ఉంది. దానికి రెండు రోజుల ముందు, జనవరి 13, 2026న, తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు, శుక్రుడు మకర రాశిలో సంచరిస్తాడు. పంచాంగం ప్రకారం, ఈ సంచారం చాలా శక్తివంతమైనది.
ఈ రాశుల్లో మీరు కూడా ఒకరేమో చూసుకోండి.
శుక్ర సంచారం 2026
శుక్రుడు 13 జనవరి 2026న మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మకర రాశికి అధిపతి శని. ఈ రాశిలో శుక్ర సంచారం ఏ రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది? ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో చూద్దాం.
మకర రాశిలో శుక్ర సంచారం.. ఈ రాశులకు రెండు రోజులు ముందే సంక్రాంతి
1.వృషభ రాశి
శుక్ర సంచారం వృషభ రాశి వారికి చాలా శుభప్రదమైనది. కష్టపడి పనిచేయడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. మీరు కెరీర్ లో పురోగతి లేదా కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు. సంబంధాలు మాధుర్యాన్ని పెంచుతాయి.
జీవిత భాగస్వామితో సమన్వయం బాగుంటుంది. ఆరోగ్య చింతలు తొలగిపోతాయి. మీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడి పెట్టడానికి లేదా కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం మంచిది. స్వర్ణ కాలంలో వృషభ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది మరియు విజయం సాధిస్తారు.
2.తులా రాశి
తులా రాశికి శుక్ర సంచారం స్వర్ణ కాలాన్ని తెస్తోంది. 2025లో నెరవేరని కోరికలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి పెరుగుతాయి, సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులు మంచి అవకాశాన్ని పొందవచ్చు లేదా స్నేహితుడితో కొత్త ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభించవచ్చు.
ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సంబంధాలు మరియు కెరీర్ రెండింటికీ సమతుల్యతను తీసుకురావడానికి ఇది సరైన సమయం. తులా రాశి వ్యక్తులు ఈ సంచారంతో అదృష్టాన్ని పొందుతారు. జీవితంలో కొత్త సంతోషం లభిస్తుంది.
3.మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ సంచారం అత్యంత శుభప్రదమైనది. ఆర్థిక లాభాలు, పాత పెట్టుబడులు లేదా ఆస్తి లాభాలను పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉంటాయి. ఇంటి పాత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడుపుతారు. భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించబడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ బంగారు సమయం మీన రాశికి ఆర్థిక స్థిరత్వం, సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. శుక్రుడి దయతో, జీవితం బాగుంటుంది. విజయాలు ఉంటాయి.