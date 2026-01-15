Sankranti 2026: మకర సంక్రాంతి వేళ ఈ 10 ముఖ్యమైన పనులు చేయండి.. సూర్య అనుగ్రహం, సంతోషం మీతోనే!
హిందువులు జరుపుకునే ప్రధాన పండుగ మకర సంక్రాంతి. ఈ పండుగకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజున సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిని విడిచిపెట్టి మకరంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈరోజు నుండి చలి తగ్గడం మొదలవుతుంది.
మకర సంక్రాంతి 2026
సంక్రాంతి అనేది తేదీపై ఆధారపడి ఉండదు. ఇది పూర్తిగా సూర్యుడి కదలిక, రాశిచక్రం మార్పుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఏడాది జనవరి 14న మధ్యాహ్నం 3.13 గంటలకు సూర్యుని రాశిచక్రం మారుతుంది. కనుక ఈ ఏడాది జనవరి 15న మకర సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకోనున్నారు. కొన్ని పంచాంగాల ప్రకారం, మకర సంక్రాంతి పండుగను జనవరి 14న కూడా జరుపుకుంటారు. మకర సంక్రాంతి రోజున ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం.
మకర సంక్రాంతి రోజు ఈ 10 ముఖ్యమైన పనులు చేయండి
1. ఉదయాన్నే స్నానంతో రోజును ప్రారంభించండి:
మకర సంక్రాంతి రోజున ఉదయాన్నే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్ర లేచి స్నానం చేయడం మంచిదిగా భావిస్తారు. ఇది శరీరం మరియు మనస్సు రెండింటినీ శుభ్రంగా ఉంచుతుందని నమ్ముతారు. నదిలో స్నానం చేయడం సాధ్యం కాకపోతే, ఇంట్లో నీళ్లలో గంగాజలం వేసుకుని చెయ్యచ్చు.
2. సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి:
స్నానం చేసిన తర్వాత సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తారు. ఇది శక్తిని అందిస్తుందని, రోజును బాగా గడపడానికి సహాయపడుతుందని చెబుతారు.
3. నువ్వులు, బెల్లం తినండి:
మకర సంక్రాంతి రోజున నువ్వులు, బెల్లం తినడం సంప్రదాయం. ఇది సంబంధాలలో మాధుర్యాన్ని కాపాడుతుందని, ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుందని నమ్ముతారు.
4. నిరుపేదలకు సహాయం చేయండి:
ఈ రోజున విరాళాలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. నువ్వులు, బెల్లం, ధాన్యాలు, బట్టలు లేదా దుప్పట్లను దానం చేస్తారు. మీ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా విరాళాలు ఇవ్వాలి.
5. ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచండి:
మకర సంక్రాంతి రోజున ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచండి. పరిశుభ్రమైన ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుందని నమ్ముతారు.
6. ఇంటి పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకోండి:
ఈ రోజున తల్లిదండ్రులు, పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. దీన్ని రోజుకు మంచి ప్రారంభం అంటారు.
7. కిచిడీ లేదా నువ్వుల వంటకాలు:
చాలా చోట్ల ఈ రోజున కిచిడీ తయారు చేస్తారు. అదే సమయంలో నువ్వుల లడ్డూలు ఇతర పిండి వంటలను కూడా తయారు చేసి సంతోషంగా తింటారు.
8. తగాదాలు, తప్పుడు మాటలకు దూరంగా ఉండండి:
మకర సంక్రాంతి రోజున ఎవరితోనూ వాదించకుండా ఉండటానికి చూడండి. ఈ రోజు యొక్క ఆలోచన ఏడాది పొడవునా ప్రభావం చూపుతుందని ప్రజలు నమ్ముతారు.
9. మంచి ప్రారంభం:
ఈ రోజు నుండి కొత్త అలవాటును ప్రారంభించడం లేదా మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడం శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అందుకే ఈ రోజున చాలా మంది తీర్మానాలు చేస్తారు.
10. ప్రియమైనవారితో సమయం గడపండి:
మకర సంక్రాంతి యొక్క నిజమైన అర్థం మీ ప్రియమైనవారితో కూర్చుని తినడం, త్రాగడం మరియు ఆనందాన్ని పంచుకోవడం. కనుక చక్కగా వారితో సమయం గడపండి.