New Year Numerology: 2026 సూర్యుడి సంవత్సరం, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ప్రతి రోజు పండుగే, ఫుల్లు అదృష్టం, ఆనందం!
New Year Numerology: మరి కొన్ని గంటల్లోనే న్యూఇయర్ రాబోతోంది. 2026 కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అదృష్టమని చెప్పొచ్చు. 2026 కొత్త సంవత్సరం అందరూ కలిసి రావాలని అనుకుంటారు. అయితే, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి మాత్రం కొత్త సంవత్సరం అదిరిపోతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో న్యూమరాలజీ కూడా ఒక భాగం.
నూతన సంవత్సరం 2026
నూతన సంవత్సరం 2026 (New Year 2026) సూర్యునికి సంబంధించినది. మరి కొత్త సంవత్సరం ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అదృష్టంగా మారుతుంది? ఎవరు, ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతారు? మీకు కూడా కొత్త సంవత్సరం అదృష్టం కలిసి వస్తుందో లేదో తెలుసుకోండి.
నూతన సంవత్సర అంకెలను జోడించడం ద్వారా మొత్తం 1 (2 + 0 + 2 + 6) లభిస్తుంది. న్యూమరాలజీలో నెంబరు 1 యొక్క పాలక గ్రహం సూర్య దేవుడిగా పరిగణించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో 2026 సంవత్సరం కొంత మందికి శుభవార్తను తెస్తోంది. కొంత మందికి సమస్యలను కలిగిస్తుంది. గ్రహాల కదలికను బట్టి, సూర్య స్థానం, పుట్టిన తేదీలు అన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుని ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి సంపద, విజయాలు కలగవచ్చని చెప్పచ్చు.
ఈ నూతన సంవత్సరం ఎవరికి అదృష్టాన్ని తీసుకురానుంది?
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు గ్రహాలకు రాజు. 2026లో సూర్యుడు కొన్ని ప్రత్యేక సంఖ్యలపై ప్రత్యేక దయను కురిపించబోతున్నాడు. మరి ఆ పుట్టిన తేదీలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. ఈ సంవత్సరం ఎవరికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో చూద్దాం.
2026లో ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అదిరిపోతోంది.. సూర్యుని సంవత్సరం అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది
1.రాడిక్స్ సంఖ్య 5
ఏదైనా నెల 5, 14 లేదా 23న జన్మించిన వ్యక్తులు రాడిక్స్ సంఖ్య ఐదుకి చెందినవారు. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి బుధుడు. సూర్యుని యొక్క ఈ సంవత్సరం మీకు ప్రగతిశీలంగా ఉంటుంది. మీరు కొత్త స్టార్టప్ లేదా వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటే, 2026 కంటే మంచి సమయం ఉండదు.
మార్కెటింగ్, కమ్యూనికేషన్, స్టాక్ మార్కెట్తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు సమయం చాలా శుభప్రదమైనది. ఈ సంఖ్య వ్యక్తులు తమ తెలివితేటలతో పెట్టుబడుల ద్వారా పెద్ద లాభాలను పొందుతారు. పనికి సంబంధించి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు మిమ్మల్ని కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్తాయి.
2.రాడిక్స్ సంఖ్య 1
ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19 లేదా 28న జన్మించినట్టయితే వారు రాడిక్స్ నెంబర్ ఒకటికి చెందినవారు. ఈ సంవత్సరం మీకు బంగారు సంవత్సరంగా నిరూపించబడుతుంది. మీరు కొత్త ఉద్యోగాలు, వ్యాపారం మరియు ప్రభుత్వ రంగం విస్తరణ నుండి ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
మీరు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్కు నాయకత్వం వహిస్తారు. మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం సిద్ధమవుతుంటే, విజయం సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రైవేటు రంగానికి చెందిన వారికి నాయకత్వ పాత్రలు దక్కుతాయి. నూతన ఆదాయ వనరులు తెరుచుకుంటాయి. పాత పెట్టుబడులు పెద్ద రాబడిని ఇస్తాయి. అహంకారం వద్దు.
3.రాడిక్స్ సంఖ్య 3
ఏదైనా నెలలో 3, 12, 21 లేదా 30వ తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు రాడిక్స్ సంఖ్య మూడుకి చెందినవారు. అధిపతి బృహస్పతి గ్రహం. వీరికి సూర్యుడితో స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరం మీకు జ్ఞానం మరియు అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. విద్య, న్యాయశాస్త్రం మరియు సలహా రంగాలలో గొప్ప పురోగతి ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. మర్యాద లభిస్తుంది.
ఒంటరిగా ఉన్నవారికి వివాహ అవకాశాలు ఉన్నాయి. విద్య, కౌన్సిలింగ్ లేదా మతపరమైన పనులకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు ఈ సంవత్సరం మంచిది. పూర్వీకుల ఆస్తి ద్వారా లాభం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్లు పెరుగుతాయి. ఈ సంవత్సరం ఇంట్లో శుభకార్యాలకు బలమైన సూచనలు కనిపిస్తాయి.