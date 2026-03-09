Edit Profile
    మార్చి 11న గురువు ప్రత్యక్ష సంచారంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం.. డబ్బు, పురోగతిలో పాటు ఎన్నో!

    పంచాంగం ప్రకారం, మార్చి 11, 2026న ఉదయం 06:17 గంటలకు గురువు మిథున రాశిలో ఉంటాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గురువు తిరోగమనం చెందినప్పుడు నిలిచిపోయిన పనులు క్రమేపీ ఊపందుకుంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్ధ్యం బలంగా ఉంటాయి. కెరీర్, విద్య, వ్యాపారం, సంబంధాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో అనేక మార్పులు చూస్తారు.

    Published on: Mar 09, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మార్చి 11న గురువు ప్రత్యక్ష సంచారంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు.. పన్నెండు రాశులపై ఎలా ప్రభావం పడుతుందో తెలుసుకోండి

    మార్చి 11న గురువు ప్రత్యక్ష సంచారంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు (pinterest)
    మార్చి 11న గురువు ప్రత్యక్ష సంచారంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు (pinterest)

    గురువు ప్రత్యక్ష సంచారంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు.. పన్నెండు రాశులపై ఎలా ప్రభావం పడుతుందో తెలుసుకోండి

    మేష రాశి వారికి మంచి ఫలితాలు

    మేష రాశి ప్రజలకు గురువు సంచారం అనేక సందర్భాల్లో సానుకూల సంకేతాలను ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా పనిలో ఉన్న పథకాలు క్రమంగా పురోగతిని చూడవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు. సీనియర్ అధికారుల నుండి మద్దతు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో పాల్గొన్న వారికి నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించడానికి, కొత్త భాగస్వామ్యాలపై పనిచేయడానికి ఇది సమయం కావచ్చు. చదువులు లేదా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు కూడా వారి ప్రయత్నాల నుండి మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు.

    వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో మార్పులు

    వృషభ రాశి వారి డబ్బు మరియు కుటుంబ విషయాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా బలపడవచ్చు మరియు పాత ప్రయత్నాల నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలలో కూడా సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించవచ్చు. అయితే ఈ సమయంలో పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు సహనం మరియు ఆలోచనాత్మకత అవసరం కావచ్చు.

    మిథున రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం మరియు ఆలోచనలో మార్పు

    మిథున రాశికి ఈ సంచారం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది, ఎందుకంటే గురువు ఈ రాశిచక్రంలో కదులుతున్నాడు. ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది మరియు జీవితానికి సంబంధించిన అనేక ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు స్పష్టంగా ఉంటాయి. కొత్త వ్యూహాలను సృష్టించడానికి మరియు విస్తరణను ప్లాన్ చేయడానికి వాణిజ్యం చేయాలనుకునే వారికి ఇది సమయం కావచ్చు. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆలోచన, ప్రవర్తనలో పరిపక్వతను చూడవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి వారి సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలలో మార్పులు

    కర్కాటక రాశి వారి సంబంధాలు మరియు భాగస్వామ్యాలకు సంబంధించిన విషయాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో వ్యక్తులతో కలిసిపోవడానికి మరియు సహకారంగా పని చేయడానికి మీరు మంచి అవకాశాలను పొందవచ్చు. భాగస్వామ్యంలో పని చేసే వారికి కొత్త ప్రణాళికలపై పనిచేయడానికి ఇది సమయం కావచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో కూడా మునుపటి కంటే మెరుగైన అవగాహన, సమతుల్యత ఉంటుంది.

    సింహ రాశి వారి లక్ష్యం నెరవేర్పు సంకేతాలు

    సింహ రాశి ప్రజలకు బృహస్పతి మార్గం అనేక సందర్భాల్లో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న లక్ష్యాలు విజయవంతమవుతాయని ఆశించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో క్రమేపీ మెరుగుదల కూడా ఉండవచ్చు. సామాజిక ప్రతిష్ట మరియు ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతాయి, ఇది కార్యాలయంలో మీ ఇమేజ్‌ను బలోపేతం చేస్తుంది.

    కన్య రాశి వారి వృత్తిపరమైన జీవితంలో కొత్త దిశ

    కన్యా రాశి వారు కెరీర్ మరియు వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో మార్పుకు అవకాశాలు ఉండవచ్చు. కొత్త ఉద్యోగం లేదా ప్రాజెక్ట్ కోసం చాలా కాలంగా వేచి ఉన్న వ్యక్తులు సానుకూల సంకేతాలను పొందవచ్చు. అదేవిధంగా పనిప్రాంతంలో మీ కృషి మరియు నైపుణ్యాలను కూడా ప్రశంసించవచ్చు.

    తులా రాశి వారికి అదృష్ట మద్దతు

    ఈ సమయం తులా రాశికి కొత్త అవకాశాలతో నిండి ఉంటుంది. విద్య, ప్రయాణం, కొత్త అనుభవాలకు సంబంధించిన అవకాశాలు ఉండవచ్చు. కొత్త ప్రణాళికలపై పనిచేసే వారు అదృష్టం యొక్క మద్దతును పొందుతారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి, ఇది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి వారి ఆర్థిక విషయాలలో మెరుగుదల

    వృశ్చిక రాశి వారి ఆర్థిక విషయాలు మరియు పెట్టుబడి నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఆర్థిక విషయాల్లో క్రమేపీ పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు మీ వనరులను మరింత మెరుగ్గా నిర్వహించడంలో విజయం సాధించవచ్చు. వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు కూడా కొత్త వ్యూహాలు మరియు పథకాల నుండి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి కెరీర్, సంబంధాలలో సానుకూలత

    ధనుస్సు రాశి వారికి అనేక సందర్భాల్లో ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఈ సమయంలో పనిప్రాంతంలో సహకారం పెరుగుతుంది. సహోద్యోగులతో మెరుగైన సంబంధాలను ఏర్పరుచుకోవచ్చు. కొత్త ఉద్యోగం లేదా కెరీర్ మార్పు గురించి ఆలోచించే వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంబంధాలలో స్థిరత్వం మరియు అవగాహన పెరిగే సంకేతాలు కూడా ఉండవచ్చు.

    మకర రాశి పనిలో బిజీ, పురోగతి

    మకర రాశి వారికి ఈ ప్రత్యక్ష కదలిక రోజువారీ పనులు మరియు వృత్తిపరమైన జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ సమయంలో పనిలో బిజీగా ఉండవచ్చు, కానీ దీనితో పాటు ఫలితాలు కూడా సానుకూలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు మరియు వారి నైపుణ్యాలను చూపించే అవకాశాన్ని కూడా పొందవచ్చు. క్రమేపీ మీరు మీ కెరీర్‌లో స్థిరత్వం మరియు పురోగతిని చూడవచ్చు.

    కుంభ రాశి వారికి పురోగతి

    కుంభ రాశి స్థానికులకు సృజనాత్మక మరియు మేధోపరమైన పనిలో పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆలోచన మరియు నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం బలంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలపై పనిచేయడానికి ఈ సమయం అనుకూలంగా పరిగణించబడుతుంది. అదే సమయంలో వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సమతుల్యత మరియు సానుకూలతను కాపాడుకోవచ్చు.

    మీన రాశి వారి కుటుంబం మరియు సౌకర్యాలపై ప్రభావం

    మీన రాశి వారి కుటుంబ జీవితం మరియు గృహ విషయాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో కుటుంబంతో సమయం గడపడానికి, ఇంటి బాధ్యతలను మరింత మెరుగ్గా నిర్వర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇల్లు, ఆస్తి లేదా కుటుంబానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. మానసికంగా కూడా మీరు మునుపటి కంటే ఎక్కువ సమతుల్యంగా మరియు సానుకూలంగా భావించవచ్చు.

