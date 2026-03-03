Edit Profile
    Jupiter Direct Transit: మార్చి 11న గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం.. ఐదు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్!

    వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురువు ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. మార్చి 11 ఉదయం 6:17కు గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం చేస్తాడు. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలను తీసుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోందో చూసుకోండి.

    Published on: Mar 03, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మంచి ఫలితాలు, చెడు ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. 12 రాశుల వారిపై గ్రహాల ప్రభావం ఉంటుంది. వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురువు ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. మార్చి 11 ఉదయం 6:17కు గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం చేస్తాడు. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలను తీసుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోందో, ఆ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    మార్చి 11న గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు (pinterest)
    మార్చి 11న గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు (pinterest)

    మార్చి 11న గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు

    1.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. అదృష్టం పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు శుభవార్తలను వింటారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను సక్సెస్‌ఫుల్‌గా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది.

    2.మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం విపరీతమైన లాభాలను కలిగిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఊహించని విధంగా లాభాలు వస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది శుభప్రదమైన సమయం. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ పెరుగుతుంది.

    3.సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం శుభ ఫలితాలను కలిగిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. కాంపిటేటివ్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పాత అప్పులు కూడా తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    4.తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. భూమిని కొనుగోలు చేస్తారు. వాహనాలను కొనుగోలు చేయడానికి కూడా ఇది శుభ సమయం. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న టెన్షన్స్ తొలగిపోతాయి. శుభవార్తలను వింటారు. పిల్లల నుంచి కూడా శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆనందం పెరుగుతుంది.

    5.ధనస్సు రాశి:

    ధనస్సు రాశి వారికి గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. అదృష్టం పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా ఆనందం ఉంటుంది. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటారు. స్టార్ట్‌అప్ లేదా బిజినెస్‌ను ప్రారంభించడానికి ఇది శుభ సమయం. మార్చి 11న గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం మీ ఆనందాన్ని కూడా పెంచుతుంది.

