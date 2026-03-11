నేడు ఓ రాశి వారి ఉద్యోగంలో మార్పులకు, పురోగతికి అవకాశాలు.. ఆదాయం పెరుగుతుంది!
రాశి ఫలాలు 11 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 11 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
మార్చి 11, బుధవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణపతిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణపతిని ఆరాధించడం వల్ల జ్ఞానం లభిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 11 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 11న ఏ రాశులకు వల్ల ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
మేష రాశి వారు కోపాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. మితిమీరిన కోపానికి దూరంగా ఉండండి. ఈ సమయంలో పెద్ద నిర్ణయాలు తరువాత మిమ్మల్ని ఇబ్బందుల్లో పడేస్తాయి. అందుకే ప్రశాంతంగా పని చేయండి. ఉద్యోగంలో మార్పుతో పురోభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉండవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించండి.
వృషభ రాశి:
నేడు వృషభ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు, కానీ ఈ రోజు మీ ప్రేమ జీవితంలో ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. నమ్మకంగా ఉండండి. ఉద్యోగంలో మార్పు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. పురోగతికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. పని భారం కూడా పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి:
మిథున రాశికి ఈ సమయం మంచిది. ఈ సమయంలో మీరు కార్యాలయంలో మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో అహాన్ని తగ్గించుకోవాలి. స్వీయ నియంత్రణ కలిగి ఉండండి. కోపానికి దూరంగా ఉండండి. ఉద్యోగంలో అధికారుల నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది, కానీ ఉద్యోగంలో మార్పు ఉంటుంది. మరింత కష్టపడి పని చేస్తారు.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వ్యక్తులు కలత చెందవచ్చు, కానీ మీరు మీ పనిని బాగా చేయాలి. ఉద్యోగంలో పనిలో మార్పు ఉండవచ్చు, కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. మరింత కష్టపడి పని చేస్తారు. స్నేహితుడి సాయంతో మీరు వ్యాపారంలో లాభపడే అవకాశాలను పొందుతారు.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వ్యక్తులకు మనస్సులో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం నుండి వ్యక్తిగత జీవితం వరకు కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఈ సమయంలో ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోండి. మీ తండ్రి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. కుటుంబం అండగా ఉంటుంది. వ్యాపారం కోసం విదేశాలకు వెళ్లడం ద్వారా మీరు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశికి శుభవార్త రావచ్చు, కానీ మీరు స్వీయ నియంత్రణతో ఉండాలి. అనవసరమైన కోపానికి దూరంగా ఉండండి. ఈ సమయంలో వ్యాపారంలో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతున్నా, మీరు వాటికి అనుగుణంగా ఉండాలి. మీరు కుటుంబం మరియు స్నేహితుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. లాభావకాశాలు ఉంటాయి.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మంచి రోజు. మీ మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం శృంగారభరితంగా ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. మరింత హడావిడి ఉంటుంది. స్నేహితుల నుంచి కూడా సపోర్ట్ పొందొచ్చు.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశికి ఈ సమయం ప్రత్యేకమైనది. మీరు కార్యాలయంలో అటువంటి అవకాశాన్ని పొందుతారు, ఇందులో మీరు మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవచ్చు. ఓపికగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది. కుటుంబం అండగా ఉంటుంది. లాభావకాశాలు ఉంటాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి నేడు ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తుంది. ఈ సమయంలో చంద్రుని స్థానం బాగుంటుంది, కానీ మనస్సులో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. మీ తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఈ సమయంలో మీరు మీ తండ్రి యొక్క మద్దతును పొందుతారు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి, కాబట్టి మీ బడ్జెట్ను ఉంచుకోండి.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారు మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. మీరు కొత్త పనిని పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితం బలంగా ఉంటాయి. మీరు ఉద్యోగంలో అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటారు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. అధిక ఖర్చులు కూడా ఉండవచ్చు.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు కుంభ రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండిన రోజు. ఇంట్లో మతపరమైన కార్యక్రమాలు ఉండవచ్చు, దీని కోసం మీరు డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. భవనం నిర్వహణ, అలంకరణకు అయ్యే ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీరు విద్యా పనిలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.
మీన రాశి:
మీన రాశి వ్యక్తులు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. ఈ సమయంలో కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. మీరు కుటుంబంతో కలిసి మతపరమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళవచ్చు. మరింత హడావిడి ఉంటుంది. మీ జీవితంలో ఒక్కొక్కటిగా అనేక సమస్యలు ఉండవచ్చు, అందువల్ల కాస్తంత జాగ్రత్తగా ఉండండి. బడ్జెట్ను సమీక్షించండి.