నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 10 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: సప్తమి రాత్రి 1:55 వరకు తరవాత అష్టమి
నక్షత్రం: అనురాధ సాయంత్రం 6:58 వరకు తర్వాత జ్యేష్ఠ
యోగం: హర్షణ ఉదయం 8:16 వరకు
కరణం: విష్టి మధ్యాహ్నం 12.40 వరకు బవ రాత్రి 1:55 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 7:25 నుంచి ఉదయం 9:13 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 1.22 నుంచి తెల్లవారుజామున 3:10 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:53 నుంచి ఉదయం 9:40 వరకు రాత్రి 11:13 నుంచి రాత్రి 12:01 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 4.52 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.29 నుంచి ఉదయం 10.57 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం