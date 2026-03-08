నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 08 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: పంచమి రాత్రి 9:14 వరకు తరవాత షష్టి
నక్షత్రం: స్వాతి మధ్యాహ్నం 1:27 వరకు తర్వాత విశాఖ
యోగం: ధ్రువ ఉదయం 6:59 వరకు
కరణం: కౌలవా ఉదయం 8.11 వరకు తైతుల రాత్రి 9:14 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 6:23 నుంచి ఉదయం 8:10 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 7.44 నుంచి రాత్రి 9:31 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:46 నుంచి సాయంత్రం 5:33 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.52 నుంచి సాయంత్రం 6.23 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.27 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.55 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం