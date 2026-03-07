నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 07 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: చవితి రాత్రి 7:21 వరకు తరవాత పంచమి
నక్షత్రం: చిత్తా ఉదయం 11:12 వరకు తర్వాత స్వాతి
యోగం: వృద్ధి ఉదయం 6:48 వరకు
కరణం: భాలవ రాత్రి 7.21 వరకు కౌలవా ఉదయం 8:10 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 3:53 నుంచి తెల్లవారుజామున 5:38 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 5.23 నుంచి రాత్రి 7:08 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:08 నుంచి ఉదయం 8:55 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.30 నుంచి ఉదయం 10.58 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.55 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.23 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం