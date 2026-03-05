నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 05 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: విదియ సాయంత్రం 5:08 వరకు తరవాత
నక్షత్రం: ఉత్తర ఉదయం 8:14 వరకు తర్వాత హస్త
యోగం: శూల ఉదయం 7:43 వరకు
కరణం: గరజి సాయంత్రం 5.08 వరకు వనిజ తెల్లవారుజామున 5:25 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 2:22 నుంచి తెల్లవారుజామున 4:03 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 5.06 నుంచి సాయంత్రం 6:47 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:30 నుంచి ఉదయం 11:17 వరకు మధ్యాహ్నం 3:12 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:59 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.55 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.23 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.35 నుంచి ఉదయం 8.03 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం