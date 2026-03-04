Edit Profile
    నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 04 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

    తేదీ మార్చి 04, 2026 మంగళవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 04, 2026 3:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ మార్చి 04, 2026 మంగళవారం నాటి పంచాంగం
    తేదీ మార్చి 04, 2026 మంగళవారం నాటి పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

    మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం

    పక్షం: కృష్ణపక్షం

    వారం: బుధవారం

    తిథి: పాడ్యమి సాయంత్రం 4:53 వరకు తరవాత విదియ

    నక్షత్రం: పుబ్బ ఉదయం 7:35 వరకు తర్వాత ఉత్తర

    యోగం: ధృతి ఉదయం 8:50 వరకు

    కరణం: కౌలవా సాయంత్రం 4.53 వరకు తైతుల తెల్లవారుజామున 4:54 వరకు

    అమృత కాలం: రాత్రి 12:52 నుంచి రాత్రి 2:31 వరకు

    వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 3.01 నుంచి సాయంత్రం 4:40 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:04 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:51 వరకు

    రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.28 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.55 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 8.04 నుంచి ఉదయం 9.32 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

