నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 03 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: పౌర్ణమి సాయంత్రం 5:11 వరకు
నక్షత్రం: మఖ ఉదయం 7:28 వరకు తర్వాత పుబ్బ
యోగం: సుకర్మ ఉదయం 10:23 వరకు
కరణం: బవ సాయంత్రం 5.11 వరకు భాలవ తెల్లవారుజామున 4:56 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 5:08 నుంచి ఉదయం 6:43 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 3.33 నుంచి సాయంత్రం 5:09 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:57 నుంచి ఉదయం 9:44 వరకు రాత్రి 11:14 నుంచి రాత్రి 12:03 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 4.51 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.32 నుంచి ఉదయం 11.00 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం