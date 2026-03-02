నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 02 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: చతుర్దశి సాయంత్రం 5:59 వరకు
నక్షత్రం: ఆశ్లేష ఉదయం 7:48 వరకు తర్వాత మఖ
యోగం: అతిగండ మధ్యాహ్నం 12:19 వరకు
కరణం: వనిజ సాయంత్రం 5.59 వరకు విష్టి తెల్లవారుజామున 5:29 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 6:17 నుంచి ఉదయం 7:50 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 7.41 నుంచి రాత్రి 9:16 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:51 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:38 వరకు మధ్యాహ్నం 3:11 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:28 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 8.05 నుంచి ఉదయం 9.32 వరకు
యమగండం: ఉదయం 11.00 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.28 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం