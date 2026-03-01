నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 01 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: త్రయోదశి రాత్రి 7:12 వరకు తర్వాత చతుర్దశి
నక్షత్రం: పుష్యమి ఉదయం 8:32 వరకు తర్వాత ఆశ్లేష
యోగం: శోభన మధ్యాహ్నం 2:33 వరకు
కరణం: కౌలవా ఉదయం 7.54 వరకు తైతుల రాత్రి 7:12 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 6:17 నుంచి ఉదయం 7:50 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 8.59 నుంచి రాత్రి 10:32 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:45 నుంచి సాయంత్రం 5:32 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.45 నుంచి సాయంత్రం 5.32 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.28 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.56 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం