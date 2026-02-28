నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 28 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: ద్వాదశి రాత్రి 8:46 వరకు తర్వాత త్రయోదశి
నక్షత్రం: పునర్వసు ఉదయం 9:33 వరకు తర్వాత పుష్యమి
యోగం: సౌభాగ్య సాయంత్రం 5:03 వరకు
కరణం: బవ ఉదయం 9.37 వరకు భాలవ రాత్రి 8:46 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 7:17 నుంచి ఉదయం 8:48 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 5.15 నుంచి సాయంత్రం 6:47 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:12 నుంచి ఉదయం 8:58 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.33 నుంచి ఉదయం 11.01 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.56 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.23 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం