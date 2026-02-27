నేటి తెలుగు పంచాంగం: ఈరోజు అమలక ఏకాదశి వేళ అమృత కాలం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం ఎప్పుడు వచ్చాయో తెలుసుకోండి!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: ఏకాదశి రాత్రి 10:34 వరకు తర్వాత ద్వాదశి
నక్షత్రం: ఆరుద్ర ఉదయం 10:47 వరకు తర్వాత పునర్వసు
యోగం: ఆయుష్మాన్ రాత్రి 7:44 వరకు
కరణం: వనిజ ఉదయం 11.33 వరకు విష్టి రాత్రి 10:34 వరకు
అమృత కాలం: లేదు
వర్జ్యం: రాత్రి 10.11 నుంచి రాత్రి 11:42 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:59 నుంచి ఉదయం 9:45 వరకు మధ్యాహ్నం 11:52 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:38 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 11.01 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.28 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3.23 నుంచి సాయంత్రం 4.51 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం