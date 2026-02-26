నేటి తెలుగు పంచాంగం.. ఫిబ్రవరి 26 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: శుక్లపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: దశమి రాత్రి 12:34 వరకు తర్వాత ఏకాదశి
నక్షత్రం: మృగశిర మధ్యాహ్నం 12:10 వరకు తర్వాత ఆరుద్ర
యోగం: ప్రీతి రాత్రి 10:33 వరకు
కరణం: తైతుల మధ్యాహ్నం 1.37 వరకు గరజి రాత్రి 12:34 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 1.22 నుంచి రాత్రి 2.52 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 8.06 నుంచి రాత్రి 9:36 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:32 నుంచి ఉదయం 11:19 వరకు మధ్యాహ్నం 3:11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:58 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.56 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.23 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.40 నుంచి ఉదయం 8.07 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం