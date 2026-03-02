Edit Profile
    మార్చిలో 6 ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు.. ఆ రాశులు నక్క తోక తొక్కినట్టే.. వీళ్ళకు మాత్రం తీవ్ర సమస్యలు!

    ఈ నెలలో ఒకవైపు సంవత్సరంలో మొదటి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఉంది, మరోవైపు అనేక పెద్ద గ్రహాలు తమ కదలిక లేదా రాశిచక్రాన్ని మారుస్తున్నాయి. శుక్రుడు, గురువు, బుధుడు, సూర్యుడు మరియు కుజ వంటి ముఖ్యమైన గ్రహాల స్థాన మార్పు వల్ల అన్ని రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది. 

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం మార్చి 2026 నెల చాలా సందడిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ నెలలో ఒకవైపు సంవత్సరంలో మొదటి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఉంది, మరోవైపు అనేక పెద్ద గ్రహాలు తమ కదలిక లేదా రాశిచక్రాన్ని మారుస్తున్నాయి. శుక్రుడు, గురువు, బుధుడు, సూర్యుడు మరియు కుజ వంటి ముఖ్యమైన గ్రహాల స్థాన మార్పు వల్ల అన్ని రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలకు శుభప్రభావం ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    మార్చిలో ఆరు ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు

    మార్చి 2 – మీనరాశిలో శుక్రుడు సంచారం: శుక్రుడు సౌకర్యం, ప్రేమ మరియు విలాసవంతమైన గ్రహంగా పరిగణించబడుతాడు. మీనరాశిలో ప్రవేశించడం మంచి స్థానంగా పరిగణించబడుతుంది. కళ, సంబంధాలు, లగ్జరీలకు సంబంధించిన అంశాల్లో ప్రకాశం పెరుగుతుంది.

    మార్చి 11 – మిథున రాశిలో గురువు తిరోగమనంలో ఉన్నాడు; ఇప్పుడు మార్చి 11 నుండి ప్రత్యక్ష కదలికలోకి వస్తాడు. నిలిచిపోయిన పనులను తిరిగి ప్రారంభించడానికి ఇది సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది. విద్య, వ్యాపారం, కన్సల్టెన్సీ పనులు వేగవంతం అవుతాయి.

    మార్చి 14 – కుంభ రాశిలో చురుకుగా ఉండే బుధుడు మనస్సు, ప్రసంగం మరియు సాంకేతికతకు సంబంధించిన గ్రహం. కుంభరాశిలో కార్యాచరణ సాంకేతిక రంగం, డిజిటల్ పని మరియు కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ప్రకంపనలను పెంచుతుంది.

    మార్చి 15 – సూర్యుడు మీనరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు శక్తి మరియు నాయకత్వం యొక్క గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. దాని స్థానం మారడం వల్ల ప్రభుత్వం మరియు పరిపాలనకు సంబంధించిన నిర్ణయాలపై చర్చ పెరుగుతుంది.

    మార్చి 21 – బుధుడు మళ్లీ ప్రత్యక్ష కదలికలోకి వచ్చిన తరువాత, వ్యాపారం మరియు స్టాక్ మార్కెట్‌లో కొంత స్థిరత్వం ఆశించబడుతుంది.

    మార్చి 26 – కుంభరాశిలో అంగారకుడు ఉదయిస్తాడు: అంగారకుడు శక్తి మరియు ధైర్యం యొక్క గ్రహం. కుంభరాశిలో దాని కార్యకలాపాలు ప్రజల్లో కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఉత్సాహాన్ని పెంచుతాయి.

    మార్చి నెలలో ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు

    వృషభ రాశి – మార్చిలో శుక్రుడు మరియు బృహస్పతి స్థానం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు లేదా పదోన్నతి గురించి చర్చ ముందుకు సాగవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. మీరు కొత్త పనిని ప్లాన్ చేస్తుంటే క్రమంగా సానుకూల ఫలితాలను పొందవచ్చు.

    మిథున రాశి – బృహస్పతి మీ స్వంత రాశిచక్రంలో ప్రత్యక్ష కదలిక చేస్తాడు, ఇది మంచి సూచనగా పరిగణించబడుతుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. చదువు, పోటీ పరీక్షలు లేదా కెరీర్‌కు సంబంధించిన విషయాల్లో ఉపశమనం లభిస్తుంది. వ్యాపార యజమానులకు కొత్త అవకాశాలు కూడా ఉద్భవించవచ్చు.

    తులా రాశి – శుక్రుడు మీ రాశిచక్రాధిపతి; ఆయన బలమైన స్థానం మీకు ఓదార్పును ఇస్తుంది. ఇల్లు, వాహనం లేదా ఏదైనా పెద్ద కొనుగోలుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. సంబంధాలలో కొంత మాధుర్యం ఉండవచ్చు మరియు కుటుంబ వాతావరణం మెరుగుపడుతుంది.

    కుంభ రాశి– బుధుడు మరియు అంగారకుడి కార్యకలాపాలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. పని వేగవంతం అవుతుంది. మీరు కొత్త వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ సమయం వ్యాపారం లేదా నెట్‌వర్కింగ్‌తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు అవకాశాలను తెస్తుంది.

    ఈ సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు

    సింహ రాశి – చంద్రగ్రహణం మీ స్వంత రాశిచక్రంలో పడుతుంది, కాబట్టి ఆరోగ్యం మరియు మానసిక సమతుల్యతపై శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం. అలసట, ఒత్తిడి లేదా చిరాకు పెరగవచ్చు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి.

    కన్య రాశి – సూర్యుడు మరియు శుక్రుడు సంచారం సంబంధాల్లో స్వల్ప గొడవలకు దారితీస్తుంది. వైవాహిక జీవితం లేదా భాగస్వామ్యంలో సహనంగా ఉండండి. చిన్న విషయాలను పెద్దగా చేయకుండా సంభాషణ ద్వారా పరిష్కారం కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

    మీన రాశి – మీ రాశిచక్రంలో సూర్యుడు, శుక్రుడు సంయోగం ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, కానీ అధిక అహంకారం హానికరం. కళ్లకు, కడుపుకు లేదా అలసటకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు; కాబట్టి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    ధనుస్సు రాశి– కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. తల్లిదండ్రులు లేదా ఇంటికి సంబంధించిన విషయాల్లో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు లేదా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి; తొందరపడకండి.

    ఈ రాశులకి మిశ్రమ ఫలితాలు

    మేష రాశి – మార్చి పూర్తిగా చెడ్డది కాదు, కానీ హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. కొన్నిసార్లు పనిలో వేగం ఉండవచ్చు, మరికొన్నిసార్లు ఆటంకం ఉండవచ్చు. కోపం మరియు తొందరపాటును నివారిస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం అవసరం.

    కర్కాటక రాశి – కొంత భావోద్వేగ సమయం ఉండవచ్చు. పని మరియు కుటుంబం మధ్య సమతుల్యత సాధించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది; అయితే దుబారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం, ముఖ్యంగా నిద్ర మరియు ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం ముఖ్యం.

    వృశ్చిక రాశి – నెల వ్యూహరచనకు అనుకూలం. ఆకస్మిక మార్పులు ఉండవచ్చు; కానీ ఓపికగా ఉంటే నిర్వహించగలుగుతారు. కెరీర్‌లో క్రమేపీ మెరుగుదల సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. మానసిక ఒత్తిడిని నివారించడం అవసరం.

    మకర రాశి– మకర రాశి వారికి సమయం సమతుల్యంగా ఉంటుంది. కష్టపడి పనిచేసిన ఫలాలు క్రమేపీ లభిస్తాయి. డబ్బు పరంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబ విషయాల్లో తెలివిగా వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది; అలసటను నివారించండి.

