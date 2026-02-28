Edit Profile
    మార్చి 2 నుండి ఈ మూడు రాశిచక్రాల అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది, మీనంలో శుక్రుడు ప్రవేశించడం ద్వారా మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది!

    శుక్రుడు ఆనందం, శ్రేయస్సు, ప్రేమ, అందం మరియు భౌతిక శ్రేయస్సు యొక్క గ్రహంగా పరిగణించబడుతుంది. వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడు బలమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఒక వ్యక్తికి సంపద, వైభవం, కళ, సంబంధాలు మరియు జీవిత ఆనందాలు పెరుగుతాయి. మార్చి 2026 ప్రారంభంలో, శుక్రుడు గణనీయమైన మార్పు చేయబోతున్నాడు.

    Published on: Feb 28, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శుక్రుడు ఆనందం, శ్రేయస్సు, ప్రేమ, అందం మరియు ఐశ్వర్యం యొక్క గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు బలమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఒక వ్యక్తికి సంపద, వైభవం, కళ, సంబంధాలు మరియు జీవిత ఆనందాలు పెరుగుతాయి. మార్చి 2026 ప్రారంభంలో శుక్రుడు గణనీయమైన రాశి మార్పును చేయబోతున్నాడు, దీని ప్రభావం మొత్తం 12 రాశులపై కనిపిస్తుంది.

    మార్చి 2 నుండి ఈ మూడు రాశిచక్రాల అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది (pinterest)
    మార్చి 2, 2026న శుక్రుడు తన ఉన్నత రాశి మీనంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం మీనరాశిలో శుక్రుడి స్థానం అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సంచారం మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడటానికి దారి తీస్తుంది. చాలా మంది జ్యోతిష్కులు దీనిని లక్ష్మీ యోగంలా ఫలప్రదంగా భావిస్తారు, ఎందుకంటే ఇది సంపద, ప్రతిష్ఠ మరియు సౌకర్యాల పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.

    మాలవ్య రాజయోగం అంటే ఏమిటి?

    మాలవ్య రాజయోగం ఐదు మహాపురుష యోగాలలో ఒకటి. శుక్రుడు తన ఉన్నత రాశి (మీనం) లేదా స్వరాశి (వృషభం, తులా)లో ఉండి, జాతకంలోని కేంద్ర స్థానాలు అయిన 1వ, 4వ, 7వ లేదా 10వ ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల వ్యక్తికి ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం, భౌతిక సుఖాలు, ఆర్థిక సమృద్ధి, వాహన సౌఖ్యం, ఆస్తి మరియు సామాజిక ప్రతిష్ఠ లభిస్తాయి. కళ, సంగీతం, ఫ్యాషన్, డిజైన్, మీడియా, గ్లామర్ మరియు లగ్జరీ రంగాలకు చెందిన వారికి బలమైన శుక్రుడు ప్రత్యేక విజయాన్ని అందిస్తాడు.

    ఈ 3 రాశులు విపరీతమైన ప్రయోజనాలను తీసుకు వస్తుంది

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ సంచారం ఆర్థిక పురోగతికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కెరీర్‌లో స్థిరత్వం ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు లభించే అవకాశం ఉంది.

    వ్యాపారులు కొత్త క్లయింట్లు మరియు ఒప్పందాలను పొందవచ్చు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. భాగస్వామితో సమన్వయం మెరుగవుతుంది. పెళ్లి కాని వారికి మంచి సంబంధాల ప్రతిపాదనలు రావచ్చు.

    2.మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం కెరీర్ వృద్ధిని సూచిస్తుంది. మీ నాయకత్వం, నిర్ణయ సామర్థ్యం పనిస్థలంలో ప్రశంసించబడుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి, దీనివల్ల హోదా, ప్రతిష్ఠ పెరుగుతాయి. విదేశాల్లో చదువు లేదా ఉద్యోగం చేయాలనుకునే వారికి ఈ సంచారం అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    ఉన్నత విద్య, పోటీ పరీక్షలు మరియు ఇంటర్వ్యూల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక విషయాలలో పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూల సమయం. స్టాక్ మార్కెట్, వ్యాపార విస్తరణ లేదా కొత్త భాగస్వామ్యాల ద్వారా లాభాలు పొందవచ్చు. అయితే సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ముఖ్యం.

    3.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి శుక్రుడి ఈ సంచారం అదృష్టవృద్ధిని సూచిస్తుంది. దాచిన మూలాల నుంచి ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలగవచ్చు. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

    ఈ సమయంలో మత మరియు ఆధ్యాత్మిక కార్యాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషం మరియు శాంతి వాతావరణం నెలకొంటుంది. అవివాహితులకు మంచి వివాహ ప్రతిపాదనలు రావచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ మరియు పరస్పర అవగాహన పెరుగుతాయి.

