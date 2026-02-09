Edit Profile
    మీనరాశిలో శుక్రుడు: తర్వలో శుక్ర సంచారంలో మార్పు, పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం.. ఈ రాశులకు ఎక్కువ లాభాలు!

    Published on: Feb 09, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మార్చి 2026 ప్రారంభంలో, శుక్రుడు మీనంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దాని ప్రభావం ప్రేమ లేదా సంబంధాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు, ప్రజల జీవనశైలి, ఖర్చు చేసే అలవాట్లు, భావోద్వేగ స్వభావం, రోజువారీ ప్రవర్తనపై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, మార్చి 2, 2026 న శుక్రుడు మీనంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడు ప్రేమ, సంబంధాలు, సౌకర్యం మరియు విలాసంతో సంబంధం ఉన్న గ్రహం. ఇక మీనం భావోద్వేగ మరియు సున్నితమైన రాశిచక్రంగా పరిగణించబడుతుంది.

    మీనంలో శుక్ర సంచారం (pinterest)
    మీనంలో శుక్ర సంచారం (pinterest)

    అటువంటి పరిస్థితిలో, మీనంలో శుక్రుడు వచ్చినప్పుడు కొంత మంది వ్యక్తుల జీవితంలో అకస్మాత్తుగా సానుకూల మార్పులు ఉండవచ్చు. సంబంధాలలో ఆప్యాయత పెరుగుతుంది. తనపై దృష్టి పెట్టాలనే కోరిక కలుగుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాల కోసం ఈ సమయం కొంచెం భావోద్వేగ రోలర్ కోస్టర్‌లా ఉండవచ్చు.

    ఇలాంటి సమయంలో నిర్ణయాలు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి, ముఖ్యంగా డబ్బు మరియు సంబంధాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. మొత్తంమీద, ఈ సంచారం మొత్తం 12 రాశిచక్రాల రోజువారీ జీవితాన్ని ఏదో ఒక విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. మీనంలో శుక్రుడు సంచారం సమయంలో 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి

    శుక్ర సంచారం మీ పన్నెండవ ఇంటిని ఉత్తేజితం చేస్తుంది. దీని వల్ల మనస్సు కాస్తంత లోపలికి వెళ్తుంది. ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని మీరు మరింత అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కొంతమంది ఆధ్యాత్మిక విషయాల వైపు కూడా ఆకర్షితులవుతారు. ముఖ్యంగా ప్రయాణం, విశ్రాంతి లేదా ఆన్‌లైన్ షాపింగ్‌పై ఖర్చులు పెరుగుతాయి. విదేశీ సంబంధిత పనులు లేదా ప్రాజెక్టులలో స్వల్పంగా ఆలస్యం కావచ్చు, కానీ పని నిలిచిపోదు. బడ్జెట్‌పై ఒక కన్నేసి ఉంచడం చాలా ముఖ్యం.

    వృషభ రాశి

    సంచారం మీ పదకొండవ ఇంట్లో ఉంటుంది, ఇది ఆదాయం, లాభాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో క్రొత్త వ్యక్తులతో పరిచయం పెరుగుతుంది. సామాజిక సర్కిల్ చురుకుగా ఉంటుంది. కొంత మంది తమ జీవనశైలిని అప్‌గ్రేడ్ చేయవచ్చు లేదా క్రొత్త విషయాల కోసం ఖర్చు చేయవచ్చు. స్నేహం, నెట్‌వర్కింగ్ నుంచి ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మొత్తం మీద, ఈ సమయం మిమ్మల్ని ప్రజల్లో ప్రజాదరణ పొందేలా చేస్తుంది.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి పదవ ఇంట్లో ఈ సంచారం జరగనుంది. కెరీర్‌కు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు. పనిలో దృష్టి పెరుగుతుంది. మీ కృషి సీనియర్లకు కనిపిస్తుంది. కొంత మందికి కొత్త బాధ్యత లేదా మంచి గుర్తింపు లభించవచ్చు. కార్యాలయంలో పనిని తెలివిగా పంపిణీ చేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి

    సంచారం మీ తొమ్మిదవ ఇంట్లో ఉంటుంది, ఇది అదృష్టం, భాగ్యంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పాత పనుల మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. కొంత మంది విదేశీ పని లేదా చదువులో ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ప్రయాణం చేసే అవకాశమూ ఉంది. జీవితం పట్ల ఆలోచనలు మరింత సానుకూలంగా ఉంటాయి.

    సింహ రాశి

    శుక్రుడు మీ ఎనిమిదవ ఇంటికి వెళ్తాడు. ఇది అంతర్గత మార్పులు, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపుతుంది. మిమ్మల్ని మీరు మెరుగుపరుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. జీవితంలో కొన్ని మార్పులు అకస్మాత్తుగా సంభవించవచ్చు, కానీ దీర్ఘకాలంలో అవి మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. మీపై మీరు పని చేయడం పెద్ద పరివర్తనకు దారితీస్తుంది.

    కన్య రాశి

    ఈ సంచారం మీ ఏడవ ఇంట్లో ఉంటుంది, ఇది సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. వివాహితుల సంబంధంలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఒంటరి వ్యక్తులు కూడా కొత్త కనెక్షన్‌ను పొందవచ్చు. భాగస్వామితో సంప్రదింపులు, ప్రణాళికలు సంబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి.

    తులా రాశి

    శుక్రుడు మీ ఆరో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ సమయంలో ప్రత్యర్థులు లేదా పోటీదారులు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటారు. మీరు మీ రూపం, చర్మం, ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. ఆఫీసులో తెలివిగా పనిచేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈ సంచారం మీ ఐదవ ఇంట్లో ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో శృంగారం పెరుగుతుంది. పెట్టుబడికి సంబంధించిన విషయాల్లో ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కొంతమంది కొత్త ఆలోచనలపై పనిచేయడం ప్రారంభించవచ్చు. మీరు సృజనాత్మక విషయాలపై ఆసక్తి చూపుతారు.

    ధనుస్సు రాశి

    శుక్రుడు మీ నాల్గవ ఇంట్లో ఉంటాడు. ఇల్లు, కారు మరియు సౌకర్యానికి సంబంధించిన విషయాలపై శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. కొంతమంది ఇంటి అలంకరణ లేదా పునర్నిర్మాణాలు చేపట్టవచ్చు. కుటుంబంతో సమయం గడపాలని భావిస్తారు.

    మకర రాశి

    ఈ సంచారం మీ మూడో ఇంట్లో ఉంటుంది. తోబుట్టువులు మరియు దగ్గరి బంధువులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఒక చిన్న యాత్ర లేదా వారాంతపు విహారయాత్రను ప్రణాళిక చేయవచ్చు. కమ్యూనికేషన్ మెరుగ్గా ఉంటుంది, ఇది అపార్థాలను తగ్గిస్తుంది.

    కుంభ రాశి

    శుక్రుడు మీ రెండో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. సంభాషణలో మాధుర్యం ఉంటుంది. మీ మాటలు ప్రజలను ఆకట్టుకుంటాయి. ఇంట్లో సౌకర్యం పెరుగుతుంది. కుటుంబ జీవితం సజావుగా సాగుతుంది. ఆర్థిక రంగంలో కూడా కొంత స్థిరత్వం ఉంటుంది.

    మీన రాశి

    శుక్రుడు మీ ఆరో ఇంట్లో ఉంటాడు, ఇది మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. మీరు మరింత ఆకర్షణీయంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. విలాసవంతమైన జీవనశైలి మరియు సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. ఇతరులు మీ వైపు తేలికగా ఆకర్షితులవుతారు. సామాజిక జీవితం చురుగ్గా ఉంటుంది.

