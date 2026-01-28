Edit Profile
    Venus Rise: ఫిబ్రవరి 1న శుక్రుడు ఉదయిస్తాడు, మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలే.. డబ్బు, ఆనందం, అదృష్టంతో పాటు ఎన్నో!

    ఫిబ్రవరి 1న శుక్రుడి సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది. ప్రస్తుతం శుక్రుడు మకర రాశిలో ఉన్నాడు. ఫిబ్రవరి 1న ఉదయిస్తాడు. దీంతో 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు వస్తాయి. కొత్త అవకాశాలు రావడం, వ్యాపారంలో, కెరీర్‌లో ఎక్కువ మార్పులు, విజయాలు ఉంటాయి. శుక్రుడి ఉదయంతో ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది?

    Published on: Jan 28, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కూడా అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. శుక్రుడు డబ్బు, సంతోషం, విలాసాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు కూడా కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. అలాంటప్పుడు శుభయోగాలు, అశుభయోగాలు ఏర్పడతాయి. త్వరలోనే శుక్రుడు ఉదయిస్తాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి.

    Venus Rise: ఫిబ్రవరి 1న శుక్రుడు ఉదయిస్తాడు
    ఫిబ్రవరి 1న శుక్రుడి సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది. ప్రస్తుతం శుక్రుడు మకర రాశిలో ఉన్నాడు. ఇదే రాశిలో ఫిబ్రవరి 1న ఉదయిస్తాడు. దీంతో 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు వస్తాయి. కొత్త అవకాశాలు రావడం, వ్యాపారంలో, కెరీర్‌లో ఎక్కువ మార్పులు, విజయాలు ఉంటాయి. మరి శుక్రుడి ఉదయంతో ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది? ఏ రాశుల వారు ఎక్కువ లాభాలను పొందబోతున్నారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ఫిబ్రవరి 1న శుక్రుడు ఉదయిస్తాడు.. ఈ రాశులకు అద్భుతాలే

    మేష రాశి

    • మేష రాశి వారికి శుక్రుడి ఉదయంతో శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు.
    • శుక్రుడు ఈ రాశి పదవ స్థానంలో ఉన్నాడు. దీంతో శుక్రుడు ఉదయించినప్పుడు కెరీర్‌లో, వ్యాపారంలో పురోగతిని చూస్తారు.
    • నిరుద్యోగులు కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. మంచి అవకాశాలతో సంతోషంగా ఉంటారు.
    • వ్యాపారంలో కొత్త డీల్స్ రావడం, పురోగతిని చూడడం వంటి విషయాలు జరగవచ్చు.
    • అలాగే శుక్రుడి ఉదయం ఈ రాశి వారికి ధనాన్ని తీసుకువస్తుంది.
    • పాలిటిక్స్‌లో ఉన్నవారు గొప్ప అవకాశాలను పొందుతారు.
    • ఆర్థికపరంగా కూడా లాభాలు ఉంటాయి.

    కర్కాటక రాశి

    • కర్కాటక రాశి వారికి శుక్రుడి ఉదయం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఇది సానుకూల మార్పులను తీసుకొస్తుంది.
    • శుక్రుడు ఈ రాశి ఏడవ ఇంట్లో సంచరించడంతో వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి.
    • శుక్రుడి సంచారంలో మార్పుతో ఈ రాశి వారు సంతోషం, ప్రశాంతతను కూడా పొందుతారు.
    • కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది.
    • శుక్రుడి ఉదయంతో ఈ రాశి వారు కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు.
    • ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది.
    • బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది.

    మీన రాశి

    • మీన రాశి వారికి కూడా శుక్రుడి ఉదయం బాగా కలిసి వచ్చేలా చేస్తుంది.
    • ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు చాలా లాభాలను పొందుతారు. అనేక విధాలుగా ఈ రాశి వారికి కలిసి వస్తుంది.
    • ఈ రాశి 11వ ఇంట్లో శుక్రుడి సంచారం జరగడంతో ఆదాయం పెరుగుతుంది.
    • ఆర్థికపరంగా బాగా కలిసి వస్తుంది.
    • అపార్థాలు తొలగిపోతాయి.
    • ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.
    • పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఇలా అనేక విధాలుగా లాభాలు ఉంటాయి.
