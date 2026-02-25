Edit Profile
    పంచగ్రాహి యోగం: కుంభ రాశిలో ఐదు ప్రధాన గ్రహాల సంయోగంతో పంచగ్రాహి యోగం.. హొలీ వరకు ఈ రాశులకు సమస్యలు!

    సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, రాహువు కుంభరాశిలో సంయోగం చెందడంతో ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. హోలీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థికపరంగా, కెరీర్ పరంగా, కుటుంబ పరంగా ఇబ్బందులు కలగవచ్చు. 

    Published on: Feb 25, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలను, అశుభ యోగాలను చూస్తూ ఉంటాము. కొన్నిసార్లు కొన్ని గ్రహాల కలయిక కూడా ఏర్పడుతుంది. ప్రత్యేకమైన పంచగ్రాహి యోగం కుంభ రాశిలో ఏర్పడబోతోంది. హోలీ వరకు ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    కుంభ రాశిలో ఐదు ప్రధాన గ్రహాల సంయోగంతో పంచగ్రాహి యోగం (pinterest)
    కుంభ రాశిలో ఐదు ప్రధాన గ్రహాల సంయోగంతో పంచగ్రాహి యోగం (pinterest)

    ఐదు ప్రధాన గ్రహాల కలయిక

    సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, రాహువు కుంభరాశిలో సంయోగం చెందడంతో ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. హోలీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థికపరంగా, కెరీర్ పరంగా, కుటుంబ పరంగా కూడా ఇబ్బందులు కలగవచ్చు. హోలీ వరకు ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    పంచగ్రాహి యోగంతో ఈ రాశులకు సమస్యలు.. హొలీ వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి

    1.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ యోగం కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశికి ఎనిమిదవ ఇంట్లో యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో ఊహించని మార్పులు రావచ్చు. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా డ్రైవింగ్ చేసేవారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.

    ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలి. ఎవరికైనా డబ్బు ఇవ్వడం లేదా ఎవరి నుంచి అయినా తీసుకోవడం మంచిది కాదు. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గడానికి ధ్యానం చేయడం మంచిది. శివలింగానికి నీరు సమర్పించండి.

    2.కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశికి ఆరవ ఇంట్లో యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం గొడవలు, అనారోగ్య సమస్యలు, అప్పులు వంటివి కలిగించే అవకాశం ఉంది. ఎవరితోనూ గొడవలు పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచించండి. నెగిటివ్ విషయాలను విన్నప్పుడు మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు హనుమాన్ చాలీసాను చదివితే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

    3.మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఈ యోగం కారణంగా సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశికి పన్నెండవ ఇంట్లో ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. నష్టాలు కలగవచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థికంగా కూడా సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    పని ప్రదేశంలో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. సహనంతో పని చేయడం మంచిది. అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. రిలేషన్‌షిప్‌లో కూడా సమస్యలు లేకుండా జాగ్రత్తపడాలి. విష్ణువుకు సంబంధించిన మంత్రాలను జపిస్తే మానసిక ప్రశాంతత, సానుకూల మార్పులను చూడొచ్చు.

    News/Rasi Phalalu/పంచగ్రాహి యోగం: కుంభ రాశిలో ఐదు ప్రధాన గ్రహాల సంయోగంతో పంచగ్రాహి యోగం.. హొలీ వరకు ఈ రాశులకు సమస్యలు!
