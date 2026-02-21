Edit Profile
    ధన యోగం: కుంభ రాశిలోకి కుజుడు.. నాలుగు రాశులకు భూములు, డబ్బు, విజయాలతో పాటు ఎన్నో!

    ప్రతి నెలలో కూడా ఏదో ఒక ప్రధాన గ్రహ సంచారంలో మార్పు ఉంటుంది. ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో కూడా కొన్ని ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పును చూస్తాం. అలాగే ఫిబ్రవరి 23న కుజుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇప్పటికే కుంభ రాశిలో బుధుడు ఉండడంతో ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాశుల వారు భారీగా లాభాలను పొందుతారు.

    Published on: Feb 21, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి సంచారంలో మార్పు చేస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలను చూస్తూ ఉంటాం. ప్రతి నెలలో కూడా ఏదో ఒక ప్రధాన గ్రహ సంచారంలో మార్పు ఉంటుంది. ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో కూడా కొన్ని ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పును చూస్తాం. అలాగే ఫిబ్రవరి 23న కుజుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇప్పటికే కుంభ రాశిలో బుధుడు ఉండడంతో ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడుతుంది.

    ధన యోగం: కుంభ రాశిలోకి కుజుడు.. నాలుగు రాశులకు భూములు, డబ్బు, విజయాలతో పాటు ఎన్నో (pinterest)
    అలాగే మార్చి 15 వరకు సూర్యుడు కుంభరాశిలో ఉంటాడు. ఒకేసారి కుంభ రాశిలో అనేక గ్రహాల కలయిక ఏర్పడడంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతుంది. ఈ రాశుల వారు భారీగా లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. కొన్ని రాశుల వారికి కాసుల వర్షం కురుస్తుంది. మరి ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారు భారీగా లాభాలను పొందుతారు, ఎవరికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    కుంభ రాశిలో కుజ సంచారం.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    1.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి కుజ సంచారంతో బాగా కలిసి రాబోతోంది. కుజుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఈ రాశి వారికి ఆర్థికపరంగా లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి భారీగా డబ్బులు వస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది శుభసమయం. అనేక అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కొత్త డీల్స్ కూడా ఉంటాయి.

    2.వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల వారికి కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    3.వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. కొత్త భూములు, బిల్డింగ్‌లను కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. తల్లి సపోర్ట్ ఉంటుంది. కొత్త కారును కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అనుకోకుండా మీ చేతికి డబ్బులు వస్తాయి.

    4.మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి కుజ సంచారంతో బాగా కలిసి వస్తుంది. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను తీసుకోవడానికి కూడా ఇది శుభసమయం. మొత్తం మీద ఈ సంచారం మీకు అనేక విధాలుగా లాభాలను తీసుకొస్తుంది.

