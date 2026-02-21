శుక్ర అనుగ్రహంతో ఫిబ్రవరి 22 నుంచి ఈ ఐదు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. ఇక కష్టాలు తీరినట్టే!
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే నక్షత్ర సంచారంలో కూడా మార్పు చేస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అన్ని రాశుల వారిపై కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. 12 రాశుల వారి జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. ఫిబ్రవరి నెలలో చాలా గ్రహాల సంచారంలో మార్పులను చూస్తున్నాం. పంచాంగం ప్రకారం ఫిబ్రవరి 22న శుక్రవారం శుక్రుడు శతభిష నక్షత్రం నుంచి పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుడు డబ్బు, సంపద, విలాసాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు.
జాతకంలో శుక్రుడు స్థానం బలంగా ఉంటే ఆనందంగా ఉండొచ్చు. సంపదకు, విలాసాలకు లోటు ఉండదు. పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అద్భుతం చోటు చేసుకోబోతోంది. ఈ నక్షత్ర సంచారంతో కొన్ని రాశుల వారు కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. రిలేషన్షిప్ కూడా బాగుంటుంది. మరి పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడంతో ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు
1.మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ సమయం బాగా కలిసి రాబోతోంది. శుక్రుడు నక్షత్రం మార్పు చేయడంతో ఈ రాశి వారికి అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి సర్కిల్ పెరుగుతుంది. కొత్త వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అవుతారు. భవిష్యత్తులో వారి ద్వారా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.
2.మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. కెరీర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఉంటుంది. సీనియర్ల నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది. క్రియేటివ్ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం.
3.సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ సంచారం బాగా కలిసి రాబోతోంది. సంతోషంగా ఉంటారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందంగా ఉంటుంది. పార్ట్నర్షిప్స్ కూడా బాగా కలిసి వస్తాయి. బాగా తెలివిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మాత్రం భవిష్యత్తులో భారీగా లాభాలను పొందుతారు.
4.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. శుక్ర సంచారంతో తులా రాశి వారు అనుకూల మార్పులను చూస్తారు. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. పని ప్రదేశంలో సంతోషంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఉంటుంది.
5.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం అనేక లాభాలను తీసుకొస్తుంది. శుక్రుడి నక్షత్రం మార్పుతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపడతారు. మొత్తం మీద శుక్ర సంచారంతో ఈ రాశి వారు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు.