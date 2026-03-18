    Ugadi 2026 Telugu Wishes and Quotes: స్నేహితులకు, బంధువులకు పరాభవ నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పేయండి!

    Ugadi 2026 Telugu Wishes and Quotes: పరాభవ నామ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాము. విశ్వావసు నామ సంవత్సరం పూర్తయి పరాభవ నామ సంవత్సరం రాబోతోంది. ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో అందరూ అన్నీ కలిసి రావాలని, సంతోషంగా ఉండాలని మొదటి రోజు నుంచి కొత్త ఏడాది అంతా బాగుండాలని అనుకుంటారు.

    Published on: Mar 18, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Ugadi 2026 Telugu Wishes and Quotes: పరాభవ నామ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాము. విశ్వావసు నామ సంవత్సరం పూర్తయి పరాభవ నామ సంవత్సరం రాబోతోంది. ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో అందరూ అన్నీ కలిసి రావాలని, సంతోషంగా ఉండాలని మొదటి రోజు నుంచి కొత్త ఏడాది అంతా బాగుండాలని అనుకుంటారు.

    Ugadi 2026 Telugu Wishes and Quotes: స్నేహితులకు, బంధువులకు పరాభవ నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పేయండి! (pinterest)
    Ugadi 2026 Telugu Wishes and Quotes: స్నేహితులకు, బంధువులకు పరాభవ నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పేయండి! (pinterest)

    కొత్త తెలుగు సంవత్సరం (Ugadi 2026) మీ స్నేహితులకు, కుటుంబ సభ్యులకు కూడా బాగా కలిసి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారా? అయితే వారికి ఈ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.

    Ugadi 2026 Telugu Wishes and Quotes: స్నేహితులకు, బంధువులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పేయండి:

    ఈ ఉగాది మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబ సభ్యులను ఇంకా దగ్గర చేసి ఆనందాన్ని నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

    ఉగాది సందర్భంగా మీ కలలు వికసించాలి. మీరు మీ లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు హ్యాపీ ఉగాది.

    గతాన్ని వదిలేసి కొత్త ఏడాదిలో అంతులేని అవకాశాలు మీరు పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.. పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

    తీపి-చేదు కలిసిందే జీవితం. కష్టం-సుఖం తెలిసిందే జీవితం. ఆ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ఆనందం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు...

    ఈ ఉగాది పండుగ మీకు ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకురావాలని, మీ కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

    ఆత్మీయ అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసే పండుగ ఉగాది. ఈ శుభ సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

    పాత సంవత్సరపు చేదు-తీపి జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ, కొత్త ఆశలతో కొత్త సంవత్సరంలో అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా మీ ఆశయాలు నెరవేరాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

    జీవితం సకల అనుభూతుల సమ్మేళనం. స్థితప్రజ్ఞత అలవర్చుకోవడం వివేకి లక్షణం. అదే ఉగాది తెలిపే సందేశం. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

    కాలం పరుగులో మరో మైలురాయి కొత్త సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం అంతా జయాలు కలగాలని, సంతోషాలు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు..

    మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు…

    Ugadi 2026 Telugu Wishes and Quotes: స్నేహితులకు, బంధువులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పేయండి (pinterest)
    Ugadi 2026 Telugu Wishes and Quotes: స్నేహితులకు, బంధువులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పేయండి (pinterest)

    ఈ కొత్త తెలుగు సంవత్సరం ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు, సంతృప్తి ఇవ్వాలని మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

    మీ కుటుంబ సభ్యులకు, మీకు ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్సు, సంతృప్తి, ఆనందం, శాంతి ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ కొత్త సంవత్సరానికి ఆహ్వానం పలుకుదాం.

    లేత మామిడి ఆకుల తోరణాలు, శ్రావ్యమైన సన్నాయి రాగాలు, అందమైన ఆ ముగ్గులతో వేడి వాకిళ్లు, కొత్త బట్టలతో పిల్లా పాపలు.. ఉగాది పండుగ సంబరాలు. నూతన తెలుగు సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

    తిమిరాన్ని పారద్రోల్లే ఉషోదయంలా, చిగురాకుల ఊయలతో నవరాగాల కోయిలలా అడుగుపెడుతున్న ఉగాదికి స్వాగతం. ఈ ఉగాది నీ జీవితంలో సరికొత్త వెలుగులు నింపాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. హ్యాపీ ఉగాది.

    కోయిలమ్మ పాటతో, వేప పువ్వు చేదుతో, మామిడి వగరతో వచ్చే ఈ ఉగాది సకల శుభాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ ఉగాది.

    నూతన ఉత్సాహంతో, సరికొత్త ఆశలతో ప్రారంభమవుతున్న పరాభవ నామ సంవత్సరం మీకు అంతా శుభాలే చేకూర్చాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

    జీవితం షడ్రుచుల సమ్మేళనం. ఉగాది పచ్చడిలాగే మీ జీవితంలో కూడా కష్టసుఖాలను సమానంగా స్వీకరిస్తూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

    News/Rasi Phalalu/Ugadi 2026 Telugu Wishes And Quotes: స్నేహితులకు, బంధువులకు పరాభవ నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పేయండి!
    News/Rasi Phalalu/Ugadi 2026 Telugu Wishes And Quotes: స్నేహితులకు, బంధువులకు పరాభవ నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పేయండి!
