ఈ 3 రాశుల వారిపై శని ప్రభావం - దశలవారీగా ఇలా ఉంటుంది..!
2026లో శని దేవుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నందున మేషం, మీనం, కుంభ రాశులపై సాడే సతి ప్రభావం ఉంటుంది. అయితే సాడే సతి అంటే భయపడాల్సిన పనిలేదు. కర్మల ఆధారంగా శని ఇచ్చే ఫలితాలు, పరిహారాల సమాచారం ఇక్కడ తెలుసుకోండి
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శని దేవుడిని న్యాయాధిపతిగా, కర్మఫల దాతగా భావిస్తారు. ఒక వ్యక్తి చేసే మంచి, చెడు కర్మల ఆధారంగానే శని దేవుడు ఫలితాలను ఇస్తాడు. ఈ క్రమంలోనే 2026 సంవత్సరంలో శని సాడే సతి ప్రభావం ఏయే రాశులపై ఉంటుంది, దానివల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు ఎదురవుతాయి అనే విషయాలపై ప్రజల్లో అనేక సందేహాలు, ఆందోళనలు ఉన్నాయి. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం….. ఈ ఏడాది శని దేవుడు బృహస్పతికి చెందిన మీన రాశిలో కొలువై ఉన్నాడు. ఈ స్థితి కారణంగా ప్రస్తుతం మేషం, మీనం, కుంభ రాశుల వారు శని సాడే సతి ప్రభావంలో ఉంటారు.
చాలా మంది సాడే సతి అనగానే కేవలం కష్టాలు, నష్టాలే వస్తాయని భయపడుతుంటారు. కానీ…. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం సాడే సతి అంటే ఎల్లప్పుడూ ఇబ్బందులు పడటం అని అర్థం కాదు. ఈ కాలంలోనే చాలా మంది తమ కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు, కొత్త ఉద్యోగాలు సాధిస్తారు, వ్యాపారంలో అద్భుతంగా రాణిస్తూ జీవితంలో పెద్ద బాధ్యతలను స్వీకరిస్తారు. శని దేవుడు కర్మలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు కాబట్టి, ఈ సమయంలో ఓపికతో ఉండటం, కష్టపడి పనిచేయడం అత్యంత ముఖ్యం.
ఏ రాశిపై ఏ దశ ప్రభావం…?
ఈ ఏడాది మూడు రాశుల వారు శని సాడే సతి యొక్క విభిన్న దశల ద్వారా ప్రభావితమవుతారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి….
మేష రాశి (మొదటి దశ) ….
మేష రాశి వారికి ప్రస్తుతం సాడే సతి మొదటి దశ నడుస్తోంది. ఈ కాలంలో అనవసరపు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తికాక కొద్దిగా ఆలస్యం అవుతాయి. దీనివల్ల కొన్నిసార్లు మానసిక ప్రశాంతత లోపించినట్లు అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ రాశి వారు ఎలాంటి నిర్ణయాలైనా తొందరపడకుండా, ఆలోచించి తీసుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి (రెండో దశ)…
మీన రాశి వారికి ప్రస్తుతం సాడే సతి రెండో దశ సాగుతోంది. శని దేవుడు ప్రస్తుతం మీన రాశిలోనే సంచరిస్తున్నాడు కాబట్టి, ఈ కాలాన్ని సాడే సతిలోనే అత్యంత కీలకమైన కాలంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో కుటుంబం, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో మీపై బాధ్యతలు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి. అయితే, కష్టపడి పనిచేసే గుణం ఉన్నవారికి శని దేవుడు ఈ దశలోనే అద్భుతమైన విజయాలను, ఆశించిన ఫలితాలను అందిస్తాడు.
కుంభ రాశి (చివరి దశ)…
కుంభ రాశి వారికి సాడే సతి చివరి దశ నడుస్తోంది. దీనిని ఒక రకంగా ఉపశమన కాలంగా చెప్పవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు, కోర్టు వ్యవహారాలు క్రమంగా పూర్తి కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి కూడా నెమ్మదిగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. అయినప్పటికీ, పనుల పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరిని వీడటం మంచిది.
సాడే సతితో పాటు 2026 సంవత్సరంలో సింహ రాశి, ధనుస్సు రాశి వారిపై శని ధైయా ప్రభావం ఉంటుంది. శని ధైయా కాలవ్యవధి దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రెండు రాశుల వారు సాధారణం కంటే ఎక్కువ శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, నిరంతర ప్రయత్నాలు, పట్టుదల ఉంటే విజయం మీ సొంతమవుతుంది.
సాడే సతి గురించి సమాజంలో అనేక అపోహలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. శని అందరికీ చెడు ఫలితాలనే ఇవ్వడు. ఒకవేళ మీ వ్యక్తిగత జాతకంలో శని స్థానం బలంగా ఉండి, మీరు చేసే పనులను నిజాయితీగా, ధర్మబద్ధంగా నిర్వహిస్తే, ఈ కాలంలోనే మీరు ఊహించని పురోగతిని, సరికొత్త విజయాలను అందుకుంటారు. శని దేవుడు క్రమశిక్షణను, కష్టపడే తత్వాన్ని, బాధ్యతాయుత ప్రవర్తనను ఇష్టపడతాడు. అందువల్ల, ఈ సమయం ఒక వ్యక్తికి జీవితంలో ఎప్పటికీ మరువలేని ఎన్నో ముఖ్యమైన పాఠాలను నేర్పుతుంది.
చేయాల్సిన పరిహారాలు :
- శని దేవుడి అశుభ ప్రభావాల తీవ్రతను తగ్గించుకుని, శుభ ఫలితాలు పొందడానికి ఈ క్రింది పరిహారాలను పాటించాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు:
- ప్రతి శనివారం భక్తిశ్రద్ధలతో హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఇది శని దోషాల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
- శనివారం సాయంత్రం వేళల్లో రావి చెట్టు కింద ఆవ నూనెతో దీపం వెలిగించడం వల్ల శని దేవుడు ప్రసన్నుడవుతాడు.
- నిరుపేదలకు, అవసరంలో ఉన్నవారికి మీ శక్తి కొలది సహాయం చేయండి. నల్ల నువ్వులు, నల్ల మినుములు, వస్త్రాలు లేదా అన్నదానం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
- అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా సత్కార్యాల పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. శని దేవుడు కర్మల దేవుడు కాబట్టి, నిజాయితీ, కఠిన శ్రమ, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితాన్ని గడపడమే శని దేవుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పరిహారం.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More