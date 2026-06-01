శని దేవుడి కరుణా కటాక్షాలు: ఈ రాశుల వారికి ఎప్పుడూ అండగానే ఉంటారు!
శని దేవుడు అంటే కేవలం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన కర్మ ఫల ప్రదాత. మకరం, కుంభం, తులా రాశులతో పాటు శని అనుగ్రహం పొందే అదృష్ట రాశుల వివరాలు, ఆయనను మెప్పించే మార్గాలు ఈ కథనంలో చూడండి.
వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో శని దేవుడికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆయన్ను కర్మ ఫలదాత అని న్యాయ దేవత అని పిలుస్తారు. అంటే మనం చేసే పనులను బట్టి, మన కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని ఇచ్చే బాధ్యత ఆయనది. సాధారణంగా శని పేరు వినగానే చాలా మంది భయ పడుతుంటారు. ఏదో కీడు జరుగుతుందని ఆందోళన చెందుతుంటారు. కానీ వాస్తవానికి శని దేవుడు కేవలం దండించే దేవుడు మాత్రమే కాదు. నిజాయితీగా కష్ట పడేవారిని, క్రమశిక్షణతో ఉండేవారిని ఆయన ఎప్పుడూ చల్లగా చూస్తుంటారు. కొందరి జాతకాల్లో శని ప్రభావం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులపై శని దేవుడికి ప్రత్యేకమైన మమకారం ఉంటుంది.
ఈ రాశులపై ప్రత్యేక అనుగ్రహం
మకరం, కుంభ రాశులకు స్వయంగా శని దేవుడే అధిపతి. అందుకే ఈ రెండు రాశుల వారిపై ఆయన ఆశీస్సులు మెండుగా ఉంటాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రాశుల జాతకులు స్వభావరీత్యా చాలా కష్టపడే తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా, క్రమశిక్షణను తమ జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకుంటారు. వీరు ఎంత నిలకడగా ప్రయత్నిస్తే, శని దేవుడు అంతటి ఘన విజయాన్ని అందిస్తారు. జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే శక్తిని శని వీరికి ప్రసాదిస్తారు.
తులా రాశిలో శని దేవుడి ఉచ్ఛ స్థితి
జ్యోతిష్య శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం, తులా రాశిలో శని దేవుడు ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఆయనకు అత్యంత బలం ఉంటుంది. అందుకే తులా రాశి వారికి శని వల్ల కలిగే ఫలితాలు చాలా వరకు అనుకూలంగానే ఉంటాయి. ఏలినాటి శని లేదా అర్థాష్టమ శని నడుస్తున్న సమయంలో కూడా తులా రాశి వారు ఇతర రాశుల కంటే తక్కువ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారని ప్రతీతి. అయితే ఈ ఫలితాలన్నీ ఆయా వ్యక్తుల జన్మకుండలిలోని గ్రహాల స్థితిగతులపై కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి.
మిత్ర రాశులకూ మేలే..
వృషభం, మిథునం మరియు కన్య రాశులు కూడా శని దేవుడికి ఇష్టమైన రాశులే. వృషభ రాశికి అధిపతి అయిన శుక్రుడు, మిథున, కన్య రాశులకు అధిపతి అయిన బుధుడు శని దేవుడికి పరమ మిత్రులు. అందుకే ఈ రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారం మరియు ఆర్థిక విషయాల్లో శని సహకారం లభిస్తుంది. వీరు చేసే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. వృత్తిపరంగా కొత్త ఎత్తులకు చేరుకోవడంలో శని అండగా ఉంటారు.
శని దేవుడు ఎప్పుడు ప్రసన్నం అవుతారు?
శని దేవుడు కేవలం రాశిని చూసి మాత్రమే ఫలితాలను ఇవ్వరు, మనిషి చేసే పనులకు ఆయన పెద్దపీట వేస్తారు. "ఎవరైతే ఇతరులను మోసం చేయకుండా, న్యాయంగా ప్రవర్తిస్తారో వారిపై శని చూపు ఎప్పుడూ చల్లగా ఉంటుంది," అని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
నమ్మక ద్రోహం చేయని వారికి శని అండగా ఉంటారు.
కష్టపడి పని చేసే తత్వం ఉన్నవారిని ఆయన ఉన్నత స్థానాల్లో కూర్చోబెడతారు.
సహాయం అవసరమైన వారికి చేదోడుగా ఉండేవారికి శని ఎల్లప్పుడూ తోడుగా నిలుస్తారు.
అదే సమయంలో ఇతరులను పీడించడం, తప్పుడు మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించడం వంటి పనులు చేసేవారిని శని దేవుడు కఠినంగా దండిస్తారు.
శని దేవుడు మనకు ఓర్పును, క్రమశిక్షణను నేర్పే గురువు వంటివారు. ఏ రాశి వారైనా సరే, తమ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహిస్తూ, నీతిగా బతికితే శని దేవుడి ఆశీస్సులు పొందడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఆయన అనుగ్రహం కోసం కేవలం పరిహారాలు చేస్తే సరిపోదు, మన ప్రవర్తనలో మార్పు ఉండాలి.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం మతపరమైన విశ్వాసాలు మరియు జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా రూపొందించినది. దీనిని పాటించే ముందు మీ విచక్షణను ఉపయోగించడం లేదా సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More