Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    జూన్‌లో గజలక్ష్మి యోగంతో లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టే 4 రాశులు.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగనుంది!

    2026 జూన్ నెలలో కర్కాటక రాశిలో గజలక్ష్మి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ శుభ యోగం ఏర్పడటం వల్ల ఏ నాలుగు రాశుల వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాం.

    Updated on: May 30, 2026 8:24 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సంపద, శ్రేయస్సును ప్రసాదించే శుక్రుడు, జ్ఞానానికి ప్రతీక అయిన గురు గ్రహాల కలయిక ఏదైనా శుభ రాశిలో జరిగినప్పుడు గజలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుందని అంటారు. ఈ రాజయోగం ప్రభావం వల్ల నాలుగు అదృష్ట రాశులకు చెందిన వారు అత్యధిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. వారి వృత్తిలో కూడా గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఈ శుభ యోగం కారణంగా ఏ నాలుగు రాశుల వారు లక్ష్మీదేవి అపారమైన ఆశీస్సులను పొంది, మరింత ధన సంపదలతో మునిగిపోతారో అనే పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోండి.

    జూన్‌లో గజలక్ష్మి యోగం
    జూన్‌లో గజలక్ష్మి యోగం

    మేషరాశి

    మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి గజలక్ష్మి యోగం ఏర్పడటం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ శుభ యోగం ఏర్పడటం వల్ల మేష రాశిలో జన్మించిన వారు పోగొట్టుకున్న డబ్బును అకస్మాత్తుగా తిరిగి పొందుతారు. పితృ సంపద నుండి అధిక ధనాన్ని పొందేందుకు దోహదపడే యోగం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మేష రాశిలో జన్మించిన వారు వృత్తిపరంగా గురు, శుక్ర గ్రహాల అనుగ్రహం వల్ల ఉన్నత పదవిని పొందేందుకు, జీతం పెరుగుదల గురించి శుభవార్త అందుకునేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. అలాగే మేష రాశిలో జన్మించి వ్యాపారం చేసేవారికి కూడా ఈ కాలంలో ఏదైనా పెద్ద అవకాశం లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    మిథునం

    గజలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల మిథున రాశిలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ కాలంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు ఇంతకుముందు ఎక్కడైనా పెట్టుబడులు పెట్టి ఉంటే, గురు, శుక్ర గ్రహాల అనుగ్రహం వల్ల వారికి పెద్ద లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి. కుటుంబ జీవితం విషయానికి వస్తే, గజలక్ష్మి రాజయోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మీ సంతోషం, శ్రేయస్సు అపారంగా పెరుగుతాయి. ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం జరిగే అవకాశాలు కూడా అధికమవుతాయి.

    మకర రాశి

    కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ యోగం మీ రాశిలో ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల మీరు అత్యంత ప్రత్యక్షమైన, గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి వ్యక్తిత్వ ప్రభావం బాగా పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో మీ సామాజిక జీవితంలో గౌరవం, కీర్తి, ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అందువల్ల ఈ కాలంలో మీ మాటలకు చాలా మంది ఆకర్షితులయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మకర రాశికి చెందిన వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాల వారికి ఈ కాలంలో వారి వ్యాపారానికి సంబంధించి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారం లేదా వాణిజ్యం ప్రారంభించాలనుకునే మకర రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    కన్యారాశి

    గజలక్ష్మి యోగం ఏర్పడటం వల్ల కన్యారాశి వారికి ఆనందం, సంపద విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారికి లాటరీ, స్టాక్ మార్కెట్ వంటి పాత పెట్టుబడుల నుండి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనితో మీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో కన్యారాశి వారిపై గురు, శుక్ర గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉంటుంది. అందువల్ల వృత్తి, విద్య పరంగా ఎన్నో శుభ ఫలితాలను తెచ్చిపెట్టే యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో కన్యారాశికి చెందిన విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు, కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న ఈ రాశికి చెందిన యువకులు తాము కోరుకున్న ఉద్యోగాన్ని పొందడంలో విజయం సాధిస్తారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/జూన్‌లో గజలక్ష్మి యోగంతో లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టే 4 రాశులు.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగనుంది!
    Home/Rasi Phalalu/జూన్‌లో గజలక్ష్మి యోగంతో లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టే 4 రాశులు.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగనుంది!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes