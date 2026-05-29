    Hamsa Rajayogam: కర్కాటక రాశిలో గురు ప్రవేశం.. హంస రాజయోగంతో 4 రాశుల వారికి మహా అదృష్టం!

    Hamsa Rajayogam: జూన్ 2న గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. దీనివల్ల ఏర్పడే అత్యంత శక్తివంతమైన ‘హంస రాజయోగం’ ప్రభావంతో మిథున, కన్య సహా నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 29, 2026 12:31 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా భావించే బృహస్పతి (గురువు) తన రాశిని మార్చబోతున్నాడు. జూన్ 2వ తేదీన దేవగురువు తన ఉచ్చ రాశి అయిన కర్కాటకంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. గురువు తన స్వరాశిలో కానీ లేదా ఉచ్చ రాశిలో కానీ ఉన్నప్పుడు ‘హంస రాజయోగం’ ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య పరిభాషలో పంచ మహాపురుష యోగాలలో ఇది ఒకటి. ఈ యోగం వల్ల జ్ఞానం, సంపద, సమాజంలో గౌరవం లభిస్తాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు పండిత్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వివరించారు.

    హంస రాజయోగం

    కర్కాటక రాశిలో గురువు సంచారం వల్ల ఏర్పడే ఈ రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని విజయాలను, ఆర్థిక లాభాలను అందించనుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా ఎదిగేందుకు, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి గురు గోచారం జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక స్థితిగతుల్లో అనూహ్యమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అయితే, సంపాదనతో పాటు ఖర్చులు కూడా పెరగవచ్చు.

    "ఈ సమయంలో చేసే ఖర్చులు కేవలం శుభ కార్యాల కోసమే ఉంటాయి," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై మక్కువ పెరుగుతుంది. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో తలపెట్టిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

    కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారికి ఈ గోచారం సకల సౌకర్యాలను ప్రసాదిస్తుంది. భౌతిక సుఖాలు పెరుగుతాయి. సొంత ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే మీ కల ఈ సమయంలో నెరవేరే అవకాశం ఉంది. అదృష్టం మీ వెంటే ఉండటం వల్ల ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన స్థాయి కంటే ఎక్కువ పురోగతి కనిపిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించడం వల్ల ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి హంస రాజయోగం మేలు చేస్తుంది. మీ ప్రణాళికలు వాస్తవ రూపం దాలుస్తాయి. మీరు ఏ పనిని తలపెట్టినా అందులో విజయం సాధిస్తారు. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా జీతాల పెంపు వంటి శుభ వార్తలు అందుతాయి.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ సమయం బంగారు అవకాశం లాంటిది. వారు ఆశించిన ఫలితాలను సాధిస్తారు. మీ మాట తీరు, వ్యక్తిత్వం ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా లాభపడేందుకు కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి.

    గురు గ్రహ అనుగ్రహం కోసం ఇలా చేయండి

    గురువు అనుగ్రహం పొందడానికి గురువారం రోజున ఉపవాసం ఉండటం మంచిది. పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించడం, అరటి చెట్టుకు నీరు పోయడం వల్ల దోషాలు తొలగి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ప్రతిరోజూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల గురు గ్రహ దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. శనగలు దానం చేయడం కూడా శ్రేయస్కరం.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు మరియు పురాణాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించగలరు.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

