Hamsa Rajayogam: కర్కాటక రాశిలో గురు ప్రవేశం.. హంస రాజయోగంతో 4 రాశుల వారికి మహా అదృష్టం!
Hamsa Rajayogam: జూన్ 2న గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. దీనివల్ల ఏర్పడే అత్యంత శక్తివంతమైన ‘హంస రాజయోగం’ ప్రభావంతో మిథున, కన్య సహా నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా భావించే బృహస్పతి (గురువు) తన రాశిని మార్చబోతున్నాడు. జూన్ 2వ తేదీన దేవగురువు తన ఉచ్చ రాశి అయిన కర్కాటకంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. గురువు తన స్వరాశిలో కానీ లేదా ఉచ్చ రాశిలో కానీ ఉన్నప్పుడు ‘హంస రాజయోగం’ ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య పరిభాషలో పంచ మహాపురుష యోగాలలో ఇది ఒకటి. ఈ యోగం వల్ల జ్ఞానం, సంపద, సమాజంలో గౌరవం లభిస్తాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు పండిత్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వివరించారు.
హంస రాజయోగం
కర్కాటక రాశిలో గురువు సంచారం వల్ల ఏర్పడే ఈ రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని విజయాలను, ఆర్థిక లాభాలను అందించనుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా ఎదిగేందుకు, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి గురు గోచారం జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక స్థితిగతుల్లో అనూహ్యమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అయితే, సంపాదనతో పాటు ఖర్చులు కూడా పెరగవచ్చు.
"ఈ సమయంలో చేసే ఖర్చులు కేవలం శుభ కార్యాల కోసమే ఉంటాయి," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై మక్కువ పెరుగుతుంది. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో తలపెట్టిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి ఈ గోచారం సకల సౌకర్యాలను ప్రసాదిస్తుంది. భౌతిక సుఖాలు పెరుగుతాయి. సొంత ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే మీ కల ఈ సమయంలో నెరవేరే అవకాశం ఉంది. అదృష్టం మీ వెంటే ఉండటం వల్ల ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన స్థాయి కంటే ఎక్కువ పురోగతి కనిపిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించడం వల్ల ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి హంస రాజయోగం మేలు చేస్తుంది. మీ ప్రణాళికలు వాస్తవ రూపం దాలుస్తాయి. మీరు ఏ పనిని తలపెట్టినా అందులో విజయం సాధిస్తారు. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా జీతాల పెంపు వంటి శుభ వార్తలు అందుతాయి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ సమయం బంగారు అవకాశం లాంటిది. వారు ఆశించిన ఫలితాలను సాధిస్తారు. మీ మాట తీరు, వ్యక్తిత్వం ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా లాభపడేందుకు కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
గురు గ్రహ అనుగ్రహం కోసం ఇలా చేయండి
గురువు అనుగ్రహం పొందడానికి గురువారం రోజున ఉపవాసం ఉండటం మంచిది. పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించడం, అరటి చెట్టుకు నీరు పోయడం వల్ల దోషాలు తొలగి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ప్రతిరోజూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల గురు గ్రహ దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. శనగలు దానం చేయడం కూడా శ్రేయస్కరం.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు మరియు పురాణాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించగలరు.
