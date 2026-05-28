    మే 31న బ్లూ మూన్.. ఏ రాశి వారిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది? 12 రాశుల ఫలితాలు!

    మే 31న అద్భుతమైన బ్లూ మూన్ ఏర్పడనుంది. ఈ చంద్రుsడు కొన్ని రాశుల వారికి అనేక మార్పులను తీసుకురావడంతో పాటు, ఒక కొత్త ప్రారంభానికి కూడా దారితీయవచ్చు. మరికొన్ని రాశుల వారికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది.

    Published on: May 28, 2026 2:56 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ సంవత్సరంలో చాలా ప్రత్యేకమైన బ్లూ మూన్ 2026 మే 31వ తేదీ రాత్రి కనిపించవచ్చు. ఈ సంఘటన చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది కాబట్టి, దీనికి గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. ఈ బ్లూ మూన్ సమయంలో చంద్రుని అందం పెరగడమే కాకుండా.. దాని ప్రభావం వల్ల ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో అనేక మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆకస్మిక ప్రయోజనాలు, సానుకూల ఆలోచనలు, మానసిక సమస్యల నుండి విముక్తి మొదలైనవి లభిస్తుంది. మరికొన్ని రాశుల వారికి ప్రతికూల ఆలోచనలు, పాత సమస్యలతో మళ్లీ ఇబ్బంది పడే అవకాశం కూడా ఉంది. బ్లూ మూన్ సమయంలో 12 రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపించే ప్రభావం గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.

    బ్లూ మూన్
    మేష రాశి

    బ్లూ మూన్ సమయంలో మేష రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో మేష రాశి వారికి అనేక కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ సమయంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తొందరపడి తీసుకోకపోవడమే మంచిది, లేకపోతే పెద్ద నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా గణనీయంగా పెరగవచ్చు.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి బ్లూ మూన్ ఏర్పడే కాలం కొంచెం సమస్యాత్మకంగా ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారు ఆర్థిక సంబంధిత విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. ఈ విషయంలో మీకు ప్రతి అడుగులోనూ మీ కుటుంబం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారు కొత్త వ్యక్తులను కలవడానికి బ్లూ మూన్ కూడా ఒక గొప్ప సమయం. ఈ కాలంలో చంద్రుని అనుగ్రహం వల్ల మిథున రాశి వారు ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించవచ్చు. దానిని అమలు చేయడానికి ఇది ఒక గొప్ప సమయం అవుతుంది.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు బ్లూ మూన్ సమయంలో తమ భావోద్వేగాలను సమతుల్యంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో చిన్న విషయాలను మనసుకు తీసుకోకపోవడమే మంచిది, లేకపోతే అది చాలా సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.

    సింహ రాశి

    బ్లూ మూన్ సమయంలో చంద్రుని ప్రభావం వల్ల సింహ రాశిలో జన్మించిన వారు చాలా గౌరవం, కీర్తిని పొందే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో సింహ రాశిలో జన్మించిన వారు సంబంధాలలో అహంకారాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇది విభేదాలకు దారితీయవచ్చు. అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం.

    కన్యా రాశి

    బ్లూ మూన్ ఏర్పడటం వల్ల కన్యారాశిలో జన్మించిన వారు పనిలో చాలా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఈ సమయంలో కన్యారాశి వారు తమ ఆరోగ్యం, విశ్రాంతిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.

    తులా రాశి

    తులారాశిలో జన్మించిన వారికి బ్లూ మూన్ రోజున వారి సంబంధాలలో చాలా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఈ కాలంలో తులారాశిలో జన్మించిన వారిపై చంద్రుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉండటం వల్ల, మీ పాత వివాదాలన్నీ ముగిసిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

    వృశ్చిక రాశి

    బ్లూ మూన్ ఏర్పడటం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి వారి జీవితాలలో ఆకస్మిక మార్పులు ఎదురవుతాయి. అందువల్ల ఈ కాలంలో కొన్ని సంబంధాలు విచ్ఛిన్నమయ్యే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ ఈ సమయంలో కొన్ని సంబంధాలు కొత్తగా ప్రారంభమయ్యేలా వాటిని కాపాడుకోవడం అవసరం.

    ధనుస్సు రాశి

    మే నెలాఖరులో ఏర్పడే బ్లూ మూన్ ధనుస్సు రాశి వారిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ కాలంలో ధనుస్సు రాశి వారికి వారి కెరీర్, చదువులకు సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే ఈ కాలంలో ధనుస్సు రాశి వారికి ప్రయాణం చేసే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.

    మకర రాశి

    మకర రాశిలో జన్మించిన వారు మే నెలాఖరు నుండి బ్లూ మూన్ ప్రత్యేక ప్రభావం కారణంగా తమ కష్టానికి ఉత్తమ ఫలాలను పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా బలపడుతుంది.

    కుంభ రాశి

    మే 31వ తేదీన ఏర్పడే బ్లూ మూన్ కారణంగా కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు కొత్త ఆలోచనల పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో మీ సృజనాత్మకత కూడా బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    మీన రాశి

    మే 31 ప్రత్యేక ప్రభావం కారణంగా మీన రాశి వారికి ఆధ్యాత్మికతపై ఎక్కువ ఆసక్తి కలుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ సమయంలో మీన రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతతను పొందే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/మే 31న బ్లూ మూన్.. ఏ రాశి వారిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది? 12 రాశుల ఫలితాలు!
