    మేష రాశి వారఫలాలు: ఏప్రిల్ 19 నుంచి 25 వరకు ఎలా ఉంటుంది? కెరీర్, ప్రేమ, ఆర్థిక పరంగా కలిగి మార్పులు ఇవే

    మేష రాశి వారికి ఈ వారం (ఏప్రిల్ 19-25) కీలక మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. కెరీర్ నుంచి వ్యక్తిగత జీవితం వరకు ప్రతి విషయంలోనూ ఆచి తూచి అడుగులు వేయడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలను అందుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒత్తిడిని అధిగమించి స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి.

    Published on: Apr 20, 2026 9:10 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మేష రాశి వార ఫలాలు: ఈ వారం మీరు తీసుకునే ఒక్క సరైన నిర్ణయం మీ జీవితంలోని ఒకటి కంటే ఎక్కువ రంగాల్లో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. వారం ప్రారంభంలో ప్లానింగ్, సమయపాలన మరియు ఇతరుల నుంచి వచ్చే ఫీడ్‌బ్యాక్ విషయంలో కొంత ఒత్తిడి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ సమయంలోనే జీవితం మిమ్మల్ని మరింత జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయమని హెచ్చరిస్తోంది. పరిస్థితి చక్కబడే కొద్దీ, మీరు ఏ విషయాల మీద శక్తిని వెచ్చించాలో, దేనికి దూరంగా ఉండాలో స్పష్టత వస్తుంది. వారం మధ్య నాటికి నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అయితే, అన్ని పనులను ఒకేసారి పూర్తి చేయాలనే ఆరాటాన్ని పక్కన పెట్టి, ఒక్కో మెట్టు ఎక్కడం ఉత్తమం.

    ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుంది?

    ప్రేమ విషయంలో మేష రాశి వారు ఈ వారం కాస్త సంయమనంతో ఉండాలి. కఠినమైన మాటలు అసలు సమస్య కంటే ఎక్కువ నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. మీరు రిలేషన్‌లో ఉన్నట్లయితే, ఒక చిన్న పొరపాటు పెద్ద వివాదానికి దారి తీసే ప్రమాదం ఉంది. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే క్రమంలో తొందరపాటు వద్దు. భాగస్వామి ఇచ్చే ఫీడ్‌బ్యాక్‌ను సున్నితంగా స్వీకరించండి. ఇక సింగిల్స్‌ విషయానికి వస్తే, కొత్త వ్యక్తుల పట్ల ఆకర్షణ కలగవచ్చు. కానీ, కేవలం మొదటి చూపులో కలిగే ఉద్వేగాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడటం ఎంత సహజంగా, ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుందో గమనించండి. కేవలం క్షణికమైన ఆకర్షణ కంటే, దీర్ఘకాలం ఉండే అనుబంధమే మీకు మేలు చేస్తుంది.

    వృత్తి, వ్యాపారాలు

    కెరీర్ పరంగా ఈ వారం కొత్త ప్రాజెక్టుల కంటే, గతంలో ఆగిపోయిన పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారించండి. ఇది చూడటానికి సాదాసీదాగా అనిపించినా, మీ భవిష్యత్తు విజయాలకు ఇదే పునాది వేస్తుంది. మీ పని విధానంలోని లోపాలను సరిదిద్దుకుంటే వేగం పుంజుకుంటుంది. వ్యాపారస్తులు ఒకేసారి పది పనుల మీద చేతులు వేయకుండా, చేతిలో ఉన్న పనిని నాణ్యంగా పూర్తి చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు ఈ వారం మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే ఫలితాలు మీ పరమవుతాయి.

    ఆర్థిక పరంగా కలిగే మార్పులు:

    ఆర్థిక విషయంలో మేష రాశి వారు ఈ వారం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు చూసి లేదా ఎవరి ఒత్తిడికో లొంగిపోయి తొందరపాటుతో చేసే ఖర్చులు తర్వాత భారంగా మారవచ్చు. ఏదైనా వస్తువు కొనే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించండి. అది మీకు నిజంగా అవసరమా కాదా అని బేరీజు వేసుకోండి. శాంతంగా తీసుకునే నిర్ణయాలే మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేస్తాయి.

    ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది?

    వారం ప్రారంభంలో సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవడం, చిరాకు, ఒత్తిడి వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇది మీ శరీరంపై పడుతున్న మితిమీరిన పని భారాన్ని సూచిస్తుంది. దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఒక పద్ధతి ప్రకారం జీవనశైలిని మార్చుకోండి. సరైన సమయానికి భోజనం చేయడం. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం. సాయంత్రం వేళల్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో గడపడం మంచిది. పెద్ద పెద్ద వాగ్దానాలు చేసే కంటే, రాత్రి పూట కాసేపు నడవడం లేదా ప్రశాంతంగా శ్వాస తీసుకోవడం వంటి చిన్న చిన్న మార్పులే మీకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

