మేష రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య ఎలా ఉంటుంది? పెండింగ్ పనులకు మోక్షం, తొందరపాటు వద్దు!
మేష రాశి వారు ఈ వారం పాత పనులను పూర్తి చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారు. తొందరపాటు నిర్ణయాల కంటే సహనం వహించడం వల్ల కెరీర్, ఆర్థిక అంశాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఒక కొత్త ఆలోచనతో ప్రారంభం అవుతుంది. గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులను ఎలాగైనా పూర్తి చేయాలనే పట్టుదల మీలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఎన్నాళ్లుగానో ఉన్న సందిగ్ధత వీడి, ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, వారం ఆరంభంలోనే అన్నీ జరిగిపోవాలనే ఆత్రుత పక్కన పెట్టి, నిలకడగా ముందడుగు వేయడం శ్రేయస్కరం. వారం గడిచే కొద్దీ పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి.
వృత్తి, కెరీర్: ఏకాగ్రతే మీ ఆయుధం
ఉద్యోగస్తులకు ఈ వారం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో చిన్న చిన్న విషయాలు మీ ఏకాగ్రతను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా ఒక పని మధ్యలో ఆగిపోవడం లేదా మళ్లీ మొదటి నుంచి చేయాల్సి రావడం వంటి చికాకులు ఎదురవ్వవచ్చు. ఇలాంటి సమయంలో ఒకేసారి అన్ని పనుల మీద పడకుండా, ప్రాధాన్యత ఉన్న పనులను ముందుగా పూర్తి చేయండి.
మీరు చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని నేరుగా అధికారులకు వివరించండి.. అనవసరంగా మాటలు కలపడం వల్ల సమస్యలు పెరుగుతాయి. ఇక విద్యార్థులు ఒకే లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఒకేసారి అనేక కోర్సులు లేదా సబ్జెక్టులు చదవాలని ప్రయత్నిస్తే ఏదీ పూర్తి కాదు.
ఆర్థిక పరంగా ఎలా ఉంటుంది?
ఆర్థిక పరంగా ఈ వారం పెద్దగా నష్టాలు లేనప్పటికీ, చిల్లర ఖర్చులు మీ బడ్జెట్ను దెబ్బతీయవచ్చు. వారం మొదట్లో అవసరం లేని వస్తువులపై ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. మీ ఖర్చుల తీరును గమనిస్తే ఎక్కడ అనవసరంగా డబ్బు వృథా అవుతుందో మీకే అర్థమవుతుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో ఇప్పుడే పెద్ద నిర్ణయాలు వద్దు. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను గమనిస్తూ చిన్న చిన్న మార్పులు చేయడం ఉత్తమం.
ప్రేమ, బంధాలు: మౌనం వద్దు.. మాట ముఖ్యం
రిలేషన్షిప్లో ఉన్నవారికి ఈ వారం కొంత గందరగోళం ఉండవచ్చు. మీరు ఏకాంతంగా ఉండాలని కోరుకోవడం వల్ల భాగస్వామి మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. మీ మనసులో ఏముందో స్పష్టంగా చెప్పండి. "స్పష్టమైన సంభాషణే అపార్థాలకు విరుగుడు," అన్న సూత్రాన్ని గుర్తుంచుకోండి. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న మేష రాశి వారికి వారం చివరలో ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యక్తి పరిచయం అయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఈ పరిచయం నెమ్మదిగా బలపడుతుంది.
ఆరోగ్యం: ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోండి
ఆరోగ్యం విషయంలో వారం ప్రారంభంలో ఉత్సాహంగా ఉన్నా, వారం మధ్యలో కొంత అలసట ఆవహిస్తుంది. ముఖ్యంగా కంప్యూటర్ ముందు పని చేసే వారికి మెడ, భుజాల నొప్పి రావచ్చు. పని ఒత్తిడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లకండి. సరైన సమయానికి భోజనం చేయడం, తగినంత నిద్ర పోవడం వల్ల మీ శక్తి పుంజుకుంటుంది. చిన్నపాటి విరామాలు తీసుకోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
ముఖ్య సూచన: ప్రతిదీ తక్షణమే జరిగిపోవాలని ఆశించకండి. సరైన సమయంలో చేసే పనులే శాశ్వత ఫలితాలను ఇస్తాయి.
లక్కీ నంబర్: 3
శుభ రంగు: ఎరుపు
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More