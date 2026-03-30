Weekly Horoscope: మేష రాశి నుండి మీన రాశి వరకు 12 రాశులకు ఈ వారం ఎలా ఉంటుంది? వారఫలాలు చూసుకోండి!
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో, గ్రహాల కదలికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి వారపు జాతకం లెక్కించబడుతుంది. ఈ వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, కొన్ని రాశిచక్ర రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. (మార్చి 29 - ఏప్రిల్ 4, 2026) నుండి మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు సమయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
ఈ వారం వార ఫలాలు
మేష రాశి:
మేష రాశి వారి వివాహ జీవితం మెరుగుపడింది. ప్రేమలో కాస్త దూరం, రిలేషన్షిప్లో ఉన్నవారికి సమస్యలు ఉండచ్చు. కొన్ని రోజులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత మీరు చాలా మంచి పరిస్థితిలో ఉండబోతున్నారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సృష్టించబడుతున్నాయి. అదృష్టవశాత్తూ ఏదైనా మంచి జరగనుంది. తప్పు మార్గాన్ని గుర్తుంచుకోండి, కానీ మీ పరిస్థితి బాగానే ఉంది. వారం ప్రారంభంలో భూమి, భవనం, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. వారం మధ్యలో కొంత మానసిక ఒత్తిడి ఉంటుంది. విద్యార్థులకు కూడా గందరగోళం ఉంటుంది. ముగింపు ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. మీరు హనుమంతుడికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.
వృషభ రాశి:
ఆరోగ్యంలో కాస్త నిర్జీవత లేదా శక్తి లోపం ఉంటుంది. మిగిలిన ఆదాయ పరిస్థితి బాగుంది. ప్రేమ-సంతానం యొక్క పరిస్థితి చాలా బాగుంది. వ్యాపార పరంగా కూడా ఇది సరైన సమయం. వారం ప్రారంభంలో, మీరు వ్యాపార పురోభివృద్ధి చూస్తారు. మీరు మీ ప్రియమైనవారితో ఉంటారు మరియు మీ శౌర్యం రంగులను తెస్తుంది. వారం మధ్యలో, భౌతిక సౌకర్యాలను కొనుగోలు చేయడం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టచ్చు, కొద్దిగా సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను ఇప్పుడే ఆపండి. లేకపోతే భావోద్వేగ స్థితిలో తీసుకున్న నిర్ణయం మీకు ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది. ఆకుపచ్చ వస్తువును సమీపంలో ఉంచడం మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం శక్తివంతంగా మరియు ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం చాలా మెరుగ్గా ఉంది. పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. మీ వ్యాపారం కూడా బాగా సాగుతోంది. వారం ప్రారంభంలో, డబ్బు ప్రవాహం ఉంటుంది. స్నేహితుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. కుటుంబాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. వారం మధ్యలో ముక్కు, చెవులు మరియు గొంతులో కొంత సమస్య ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి. చివరికి, మీ పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆనందం పెరుగుతుంది. మీకు మీ తల్లి మద్దతు ఉంటుంది. మీరు కొద్దిగా విభేదాలను నివారిస్తారు.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారి సమయం క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ, వ్యాపారం మరియు పిల్లల పరిస్థితి ప్రస్తుతం బానే ఉంది. వారం ప్రారంభంలో జీవితం నక్షత్రాల వలె మెరుస్తూనే ఉంటుంది. అవసరమైన వాటి లభ్యత ఉంటుంది. వారం మధ్యలో డబ్బు వస్తుంది. కుటుంబాలు పెరుగుతాయి. అయితే, డబ్బు నష్టం సంకేతాలు ఉన్నందున జూదం, స్పెక్యులేషన్ లేదా లాటరీలు వంటి ప్రదేశాలలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడం మానుకోండి. వ్యాపార విజయంతో వారం ముగుస్తుంది. మీరు రూపొందించిన ప్రణాళికలు అమలు చేయడం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతాయి. మీరు హనుమంతుడికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి స్థానికులు తమ ఆరోగ్యంపై, వారి జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఈ సమయం వ్యాపార కోణం నుండి కూడా శుభప్రదమైనది. వారం ప్రారంభంలో, మనస్సు కొంచెం ఆత్రుతగా ఉండవచ్చు. వారం మధ్యలో శక్తి స్థాయిలు పెరుగుతాయి, కానీ కొంత ప్రతికూలత ఉండవచ్చు. వారం చివర ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీరు స్నేహితుల సాంగత్యాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. గణేశుడికి నమస్కరించడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి:
ఆరోగ్యం, ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపార పరిస్థితులు కన్య రాశికి చాలా బాగుంటాయి. ఉద్యోగం ఉన్నవారికి మెరుగుదల అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ చర్మం, నరాలతో సంబంధం ఉన్న కొన్ని చికాకులు ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో, డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. కుటుంబాలు పెరగడంతో, ప్రయాణ అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. వారం మధ్యలో కొన్ని అనవసరమైన ఖర్చులు ఉండవచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. వారం చివరిలో సానుకూల శక్తి ఉంటుంది మరియు మీరు కోరుకున్న పనులు పూర్తవుతాయి. శని దేవుడికి నమస్కరించడం మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి:
మీ శత్రువులు తలవంచుతున్నారు. మీ ముందుకి వచ్చే ధైర్యం లేదు. జీవితం సరళతతో, ఆనందంతో గడుస్తోంది. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపార పరిస్థితి కూడా బాగుంది, అయినప్పటికీ ప్రేమ మరియు పిల్లల గురించి మనస్సులో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో కోర్టు కేసుల్లో విజయం, వ్యాపార విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి. వారం మధ్యలో ఆదాయం హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది, కానీ ఇది మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన ఆందోళన ఉండవచ్చు, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా నడవాల్సిన అవసరం ఉంది. శని దేవుడికి నమస్కరించడం మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
మీరు మీ కుటుంబం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. మిగతా ప్రతిదీ బాగుంటుంది. రాబోయే కాలంలో ప్రేమ, పిల్లల పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది మరియు వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి, కొంత సమయం ఓపికగా నడవండి. వారం ప్రారంభంలో, అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. ఉపాధిలో పురోగతితో ప్రయాణించే అవకాశాలు ఉంటాయి. మధ్యలో, వ్యాపారంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నప్పటికీ, లాభాలు ఉంటాయి. రాజకీయ రంగంలో కూడా విజయం ఉంటుంది. వారం చివరిలో, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సుగమం అవుతాయి, శుభవార్త వస్తుంది మరియు ప్రయాణ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆకుపచ్చ వస్తువులను దానం చేయడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి:
మీ జీవితంలో శుభప్రదం ఉంటుంది, అయితే ప్రేమ, పిల్లల విషయంలో కాస్తంత జాగ్రత్తగా ఉండండి. వ్యాపారంలో కొంత వ్యతిరేక శక్తి ఉంది, అందువల్ల చర్యలను సమీక్షించాలని సలహా ఇవ్వబడుతుంది. వారం ప్రారంభంలో గాయం లేదా ఏదైనా ఇబ్బందుల్లో పడే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. వారం మధ్యలో కేవలం అదృష్టం ఆధారంగా ఎలాంటి పని చేయకండి, పరిస్థితిని విశ్లేషించి ముందుకు సాగండి. వీలైతే, ట్రిప్పును వాయిదా వేయండి. వారం చివర వ్యాపార పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కోర్టులో విజయాలు మరియు రాజకీయ లాభాలతో మంచి ప్రారంభం ఉంటుంది. ఎరుపు వస్తువును మీతో ఉంచుకోవడం మీకు శుభప్రదం.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారి ఆరోగ్యం, ముఖ్యంగా కళ్ళు,నోటి పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి మెరుగుపడింది. వ్యాపారంలో కూడా మంచి సంకేతాలు ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో, మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందుతారు. ప్రేమికుల సమావేశం సాధ్యమవుతుంది. వారం మధ్యలో కొంచెం సవాలుగా ఉండవచ్చు. గాయం లేదా ఇబ్బందుల్లో పడే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో వాహనాన్ని జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయండి, ఎలాంటి అనవసరమైన రిస్క్ తీసుకోవద్దు. వారం చివరల్లో మళ్లీ సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. క్రమేపీ మంచి రోజుల దిశగా పయనిస్తారు.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి స్థానికులు ఈ వారం స్వభావ మార్పులను చూడవచ్చు. కొన్నిసార్లు దూకుడుగా, కొన్నిసార్లు శక్తి లోపించినట్లు అనిపిస్తుంది. పరిస్థితులను విశ్లేషించిన తరువాత మాత్రమే ముందుకు సాగండి. ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపార పరిస్థితి బాగుంటుంది. వారం ప్రారంభంలో, మీరు శత్రువులపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. వృద్ధుల ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు, అయినప్పటికీ ఆరోగ్యం కొంచెం మితంగా ఉంటుంది. వారం మధ్యలో, ఉదర సంబంధిత వ్యాధులతో ఇబ్బంది ఉండవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామితో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. వారం చివరిలో ఆరోగ్యాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. నెమ్మదిగా డ్రైవ్ చేయండి. గణేశుడిని ఆరాధించడం మీకు ఫలవంతంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే ఇది ఏదో ప్రభావితం చేస్తుందని అనిపిస్తుంది. ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. ఈ వారం ప్రారంభం విద్యార్థులు, రచయితలు, కవులు, చిత్రనిర్మాతలకు చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. వారం మధ్యలో శత్రువుల ద్వారా కొంత అంతరాయం ఏర్పడవచ్చు, కానీ చివరికి శత్రువులు తగ్గుతారు. విజయం మీదే ఉంటుంది. వారం చివరికి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా, ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, వైవాహిక జీవితం, ప్రేమ వంటి అన్ని రంగాలలో మెరుగైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. గణేశుడికి నమస్కరించడం మీకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More